ثمن رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل توجيهات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وإعلان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار د.سعد البراك قبول جميع المهندسين المجتازين لاختبارات القبول في القطاع النفطي من الدفعة الأخيرة لطلبات التوظيف.



وقال العتل: سرنا في جمعية المهندسين هذا الإعلان الذي يمثل استجابة عالية المستوى لطلبات الجمعية ومقترحاتها المتكررة لقبول الناجحين كافة، لافتا الى أن مخاطبات الجمعية ومناشداتها وحوارها المستمر مع الوزراء المتعاقبين على وزارة النفط لإيجاد حل لهذه المشكلة ومراسلاتها الى مجلس الوزراء.



وأضاف: هذه التوجيهات والإعلان عن القبول للزملاء الناجحين في الاختبارات تؤكد المتابعة اللصيقة للحكومة لهموم أبناء الكويت والمهندسين عموما، معربا عن الأمل في أن تتوج هذه التوجيهات بمزيد من الاجراءات لفتح آفاق لعمل المهندس الكويتي في القطاعين العام والخاص.