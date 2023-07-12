في إطار الجهود التي تبذلها ادارات النظافة العامة وإشغالات الطرق بأفرع البلدية في المحافظات وتكثيف حملتها «ديرتنا تستاهل»، واصلت الفرق الميدانية أعمالها لرفع مستوى النظافة في المناطق التجارية والاستثمارية والسكنية والزراعية والحرفية والصناعية.



ونظمت إدارة النظافة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير حملة ميدانية بمشاركة الفرق التطوعية لنشر الوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين. وبمبادرة متميزة لتنظيف الشواطئ شاركت الإدارة جمعية الإيادي الخضراء ومركز السراج المنير بنين، حيث يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة في المناطق والمدن بشأن قضايا نظافة الشواطئ.



وفي هذا السياق، قال مدير إدارة النظافة العامة واشغالات الطرق بمحافظة مبارك الكبير فهد القريفة ان الفريق قام برفع 25 كيسا من النفايات الموجودة على الشاطئ بمنطقة ابوالحصانية.