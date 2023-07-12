الكليب: الفزعة قديمة نجددها من حين لآخر والحملة على مدى يومين لمدة 45 دقيقة فقط



محمد راتب



أكدت رئيسة اللجنة الاجتماعية لمدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية سارة كميخ أن إطلاق «الفزعة 6» في حديقة قطعة 3 بجانب البنزين يستهدف إشراك فئة المتطوعين في جمعية ضاحية عبدالله السالم التعاونية لتدريبهم على العمل التطوعي وتنظيف الحديقة بعد انتهاء عقود الصيانة وتوقف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن متابعتها بعد وقف العقود، وذلك بهدف المحافظة على المسطحات الخضراء دون تغيير.



وبينت أن الفزعة جاءت ضمن سلسة من الفزعات السابقة التي قامت بها سيدات المنطقة لتنظيف الحدائق، مشيرة إلى أننا نقوم كل اسبوع او 10 ايام بإطلاق فزعة من سيدات المجتمع لالتقاط القمامة وإزالة الأوساخ بجهود شخصية، إلا أن فزعة اليوم مختلفة من حيث اشتمالها على المتطوعين والطلبة الموظفين في جمعية ضاحية عبدالله السالم.



وتابعت ان رسالتنا للطلبة ما بين 14 و18 سنة ان أرض الكويت بحاجة لكم، وهي مستقبلكم، فإن لم نحمل الأمانة والرسالة فسنخسر الكثير، مبينة أن الفرصة متاحة للاستفادة من العطلة واستثمارها في الحدائق والعمل الميداني لصقل الخبرات وبناء المهارات وتنمية الحس التعاوني.



وبسؤالها عن الاستجابة من قبل الطلبة وأولياء الأمور، قالت الكميخ إن عدد الطلبة المتطوعين في الجمعية 24 متطوعا 17 منهم من منطقة ضاحية عبدالله السالم، وهناك استجابة كبيرة للمشاركة، موضحة أن الفزعات السابقة كانت عبر سيدات المجتمع وفريق «ضاحيتنا أمانة» الذي يضم 90 سيدة.



وفيما يتعلق بالتعاون بين المدينة الصحية وجمعية ضاحية عبدالله السالم، ذكرت أن التعاون قائم، ونشكر جميع المتطوعين والحضور، وخصوصا منى الشيتان التي حرصت على المشاركة مع فريقها من المهندسين والعمال.



بدورها، قالت المرشحة لعضوية مجلس إدارة ضاحية عبدالله السالم والمتطوعة في الضاحية مشاعل جاسم الكليب إن الفزعة قديمة نجددها بين الحين والآخر، وخصوصا بعد انتهاء عقود صيانة الحدائق في 27 مارس الماضي، حيث نقوم بتنظيف الحدائق وإخراج الأوساخ لتتسلمها البلدية.



وذكرت أننا وجهنا جهودنا حاليا نحو فئة المتطوعين من الشباب في جمعية ضاحية عبدالله السالم التعاونية فهم أصحاب طاقات، وسيتم الاستعانة بهم صباحا من الساعة 6 حتى 6:45، شاكرة جهود المدير المعين عبدالوهاب الراشد وتشجيعه على العمل.



وأضافت أن الحملة على مدى يومي الاثنين والثلاثاء في قطعة 4 لمدة 45 دقيقة، موضحة أن اللقاء أوسع من العمل التطوعي ويشمل كل ما يخص المنطقة وليس الحدائق فقط، بالإضافة إلى الاستفادة من أفكار فئة الشباب في خدمة المجتمع وتعويدهم على روح التعاون والعطاء دون مقابل.