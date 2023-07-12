عاطف رمضان



أعرب طلاب الثانوية العامة المتفوقون المكرمون في المكتب الثقافي المصري في تصريحات لـ «الأنباء» عن شكرهم لسفارة جمهورية مصر العربية ووطنهم مصر ووطنهم الثاني الكويت لتكريمهم وتقديم الدعم لهم، وكذلك وزارة التربية بالكويت التي عملت جاهدة حتى تسير العملية التعليمية بيسر ونجاح.



وفيما يلي التفاصيل:



وفي البداية، اعرب الطالب المتفوق يوسف خالد درويش الحاصل على 100% بالقسم العلمي بثانوية النجاة الثانوية للبنين عن شكره للكويت ممثلة بوزارة التربية ولسفارة جمهورية مصر العربية على تكريمها للطلبة المتفوقين.



وأوضح درويش انه يطمح للالتحاق بكلية الطب، ونصح طلبة الثانوية بتنظيم اوقاتهم حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.



من جانبه، قال الطالب المتفوق أحمد محمد سراج بثانوية النجاة للبنين الحاصل على نسبة 100% انه ينصح الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية بالاجتهاد والأخذ بالأسباب للتفوق، متوجها بالشكر لله تعالى على تفوقه ولوزارة التربية بالكويت وسفارة جمهورية مصر العربية ووالدته ووالده ومدرسته.



اما الطالبة المتفوقة اسراء فرغل عبدالعزيز من ثانوية الفروانية للبنات الحاصلة على نسبة 100% علمي فأعربت عن سعادتها بتكريم السفارة المصرية للطلبة المتفوقين وحرصها على رعاية ابنائها وبناتها الطلبة والطالبات.



شاكرة الكويت ووزارة التربية التي بذلت جهودها لضمان نجاح العملية التعليمية.



ولفتت الى انها ستلتحق بكلية الطب البشري في مصر، ونصحت طلبة الثانوية بالاجتهاد وبذل الجهد في سبيل تحقيق النجاح والتفوق الدراسي لبناء اوطان ناجحة.



كذلك عبر الطالبة المتفوقة كنزي حسين الباجوري الحاصلة على 100% علمي بمدرسة فجر الصباح، عن شكرها للسفارة المصرية لتكريمها للطلبة المتفوقين والكويت ممثلة بوزارة التربية لاهتمامها بالطلبة، ناصحة طلاب الثانوية ببذل مزيد من الجهد والتوكل على الله تعالى لتحقيق طموحاتهم.



أما الطالبة المتفوقة جنى دويدار من مدرسة الإخلاص الأهلية بنسبة 100% فقالت انها تشكر سفير جمهورية مصر العربية اسامة شلتوت لتكريمه للطلبة المتفوقين، كما تشكر الكويت الشقيقة ممثلة بوزارة التربية، ونصحت طلاب الثانوية ببذل الجهد والاجتهاد خلال فترة الدراسة، مهدية نجاحها لوالدها ووالدتها ومعلميها ولبلدها مصر وبلدها الثاني الكويت.