أسامة دياب



أكد الامين العام لحوار التعاون الآسيوي د.بورنشاي دانفيفاثانا ان هذا الحوار باعتباره منصة لتنمية التعاون متعدد الأطراف يسعى بكل السبل الممكنة للبحث عن السبل والوسائل لتوسيع وتقوية التعاون في آسيا.



جاء ذلك في مجمل الكلمة التي ألقاها في احتفال رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) بيوم حوار التعاون الآسيوي (ACD) الذي تستضيف الكويت مقر امانته العامة بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا السفير سميح حيات.



وقال دانفيفاثانا ان حوار التعاون الآسيوي يهدف إلى تلبية المصالح المشتركة الجماعية لـ 35 دولة عضوة في إطار الركائز الست للتعاون ووفق مبادئ الحوار والشمولية والتكامل بما في ذلك المصالح المشتركة.



وأوضح انه لتحسين التنسيق بين الدول الأعضاء تم إنشاء الأمانة العامة في عام 2013 التي تتخذ من دولة الكويت مقرا لها بناء على العرض الكريم من أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، واليوم على الأمانة أن تقوم بجميع المهام الموكلة إليها لا سيما تنفيذ إعلانات القمة والإعلانات الوزارية بفضل دعم وزارة الخارجية الكويتية وموظفيها لجهود والتزام تطوير أمانة حوار التعاون الآسيوي، منوها بهذا الشأن ايضا بالدعم الصيني لها.



وأضاف: تنتظرنا أحداث مهمة قادمة وهي الاجتماع الوزاري الثامن عشر لحوار التعاون الآسيوي برئاسة البحرين التي تتولى القيادة منذ نوفمبر 2021 وقمة حوار التعاون الآسيوي الثالثة التي ستعقد في الدوحة في أكتوبر 2023، حيث سيتم توجيه عمل مجموعات العمل وفقا لمخطط ACD 2021-2030.



ولفت الى انه من المقرر ان تنظم الأمانة العامة للحوار في ديسمبر 2023 بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الندوة الثالثة حول العلاقات المتبادلة بين الغذاء والماء وأمن الطاقة، معربا عن التطلع الى تطوير التعاون داخل أسرة حوار التعاون الآسيوي حيال المجتمع الآسيوي.



وشارك في الاحتفالية عدد من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية، علما انه تم اعتماد يوم حوار التعاون الآسيوي الذي يصادف 18 يونيو من كل عام للاحتفال في الاجتماع الوزاري الثامن في عام 2009.



وكانت الكويت استضافت في اكتوبر 2012 قمة منتدى حوار التعاون الآسيوي بمشاركة رؤساء 31 دولة آسيوية تنادوا لتبادل الحوار حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والإعلامية.