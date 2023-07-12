عاطف رمضان



أقام المكتب الثقافي المصري في الكويت حفل تكريم للطلاب الفائقين بالثانوية العامة والتعليم الديني، بحضور سفير جمهورية مصر العربية بالكويت أسامة شلتوت والقنصل العام د.هبة زكي والقنصل مروة مجيب والمستشارة ندا عادل مسؤول القسم السياسي والثقافي بالسفارة والمستشار محمد رفيق، ولفيف من أبناء الجالية المصرية في الكويت الشقيقة.



وقدم السفير أسامة شلتوت التهنئة والتبريكات الى أبنائه الطلاب من الجالية بالكويت الفائقين في الثانوية العامة والتعليم الديني ولأشقائهم الطلاب الكويتيين المتفوقين للعام الدراسي 2023، معربا عن شكره للكويت حكومة وشعبا ولصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



وقال شلتوت: أبنائي الطلاب أتقدم لكم بتهنئة من القلب ملؤها الفخر والاعتزاز بكم والفرحة بالنجاح والتفوق الذي يؤكد الصورة المشرقة للجالية المصرية وأبنائهم المتفوقين فهنيئا لمصر بنجاح وتفوق أبنائها بشهادة الثانوية العامة والتعليم الديني في الكويت الشقيقة وهو امتداد لنجاح وتفوق الأخوة والمحبة المتبادلة بين الشعبين الشقيقين في شتى المجالات‏ وخاصة صروح العلم.



كما شكر أولياء الأمور وهنأهم بتفوق أبنائهم، قائلا: بارك الله في جهودكم فقد أخذتم على عاتقكم دفعهم نحو التفوق وتسخير الإمكانات لتحقيق هذا الهدف فهذا النجاح والتفوق حافز لبذل المزيد من الجهد والإبداع في المراحل التعليمية التالية وفقكم الله تعالى دوما وسدد خطاكم وإلى مزيد من العطاء والإبداع والتميز.



وأكد شلتوت على عمق العلاقات الشعبية بين مصر والكويت واليوم نرى ذلك عبر التعاون في المجال التعليمي المثمر من خلال البعثات الدراسية للطلاب الكويتيين بالجامعات المصرية وأيضا المنح الدراسية للطلاب المصريين بجامعة الكويت والتعليم التطبيقي، وان جسور وأواصر المحبة ممتدة على مر السنين لا تنقطع بتواصل دائم في شتى المجالات.



من جانبها، أعربت القنصل العام لجمهورية مصر العربية بالكويت السفيرة د.هبة زكي عن شكرها وتقديرها للطلاب الفائقين قائلة: ابنائي وبناتي، كلي أمل وثقة بتكريمكم في مراحل تعليمية أخرى وتستمر معكم طاقة الإبداع والعطاء وصولا للتفوق في مراحل التعليم الجامعي والدراسات العليا حتى نفخر بكم دوما علماء ومثقفين تحملون مبادئ وقيما سامية ترسخ فينا حب الوطن والعطاء والانتماء وفقكم الله دوما وهنيئا لكم التفوق العلمي الذي تحقق والى مزيد من الجهد والعطاء.



بدوره، رحب مدير المكتب الثقافي المصري سعيد عبد الرسول بالطلاب الفائقين وأولياء امورهم، مؤكدا أن تكريم المتفوقين من أهم المناسبات التي تحتفي بها السفارة المصرية والمكتب الثقافي، لدعم التفوق والنجاح ورعاية المتفوقين باعتبارهم الثروة الحقيقية للوطن.



وأضاف عبدالرسول أن تحفيز الطلاب على استمرار هذا التفوق حتى يستمروا في شرف التنافس بميدان العلم والمعرفة، وحتى يقف الوطن على القمة، التي ينشدها في رؤيته بسواعد أبنائه.



وزاد: تحية خاصة والشكر والعرفان لكل أم وأب دفع ابنه أو ابنته لهذا التفوق وضحى بوقته وصنع له طريق المجد حتى وصل إلى قطف ثمرة جهده، ونتمنى من الله عز وجل ان يديم على أبنائنا الطلاب التفوق والنجاح.



من جهته، أشاد المنسق العام د.إبراهيم سلام بدور السفارة المصرية والمكتب الثقافي في نشر الوعي الثقافي والتعليمي من خلال الأنشطة المستمرة خلال العام والأعوام السابقة فالاحتفال اليوم هو نتاج جهد وعمل ليس للطالب بمفردة وإنما لجميع أفراد الأسرة.



وقال سلام: نحتفل بتفوق طلاب مصريين على أرض الكويت الشقيقة وندرك أن العلم والاجتهاد والتفوق هو عمل مشترك يجمع الشعبين لتحقيق الآمال والطموحات وفرحة النجاح تدفعنا لبذل المزيد من الجهد والعطاء لرفعة الوطن.

المتفوقون لـ «الأنباء»: نشكر وطننا مصر ووطننا الثاني الكويت لدعم وتسهيل العملية التعليمية بنجاح

عاطف رمضان



أعرب طلاب الثانوية العامة المتفوقون المكرمون في المكتب الثقافي المصري في تصريحات لـ «الأنباء» عن شكرهم لسفارة جمهورية مصر العربية ووطنهم مصر ووطنهم الثاني الكويت لتكريمهم وتقديم الدعم لهم، وكذلك وزارة التربية بالكويت التي عملت جاهدة حتى تسير العملية التعليمية بيسر ونجاح.



وفيما يلي التفاصيل:



وفي البداية، اعرب الطالب المتفوق يوسف خالد درويش الحاصل على 100% بالقسم العلمي بثانوية النجاة الثانوية للبنين عن شكره للكويت ممثلة بوزارة التربية ولسفارة جمهورية مصر العربية على تكريمها للطلبة المتفوقين.



وأوضح درويش انه يطمح للالتحاق بكلية الطب، ونصح طلبة الثانوية بتنظيم اوقاتهم حتى يتمكنوا من تحقيق النجاح والتفوق.



من جانبه، قال الطالب المتفوق أحمد محمد سراج بثانوية النجاة للبنين الحاصل على نسبة 100% انه ينصح الطلاب المقبلين على مرحلة الثانوية بالاجتهاد والأخذ بالأسباب للتفوق، متوجها بالشكر لله تعالى على تفوقه ولوزارة التربية بالكويت وسفارة جمهورية مصر العربية ووالدته ووالده ومدرسته.



اما الطالبة المتفوقة اسراء فرغل عبدالعزيز من ثانوية الفروانية للبنات الحاصلة على نسبة 100% علمي فأعربت عن سعادتها بتكريم السفارة المصرية للطلبة المتفوقين وحرصها على رعاية ابنائها وبناتها الطلبة والطالبات.



شاكرة الكويت ووزارة التربية التي بذلت جهودها لضمان نجاح العملية التعليمية.



ولفتت الى انها ستلتحق بكلية الطب البشري في مصر، ونصحت طلبة الثانوية بالاجتهاد وبذل الجهد في سبيل تحقيق النجاح والتفوق الدراسي لبناء اوطان ناجحة.



كذلك عبر الطالبة المتفوقة كنزي حسين الباجوري الحاصلة على 100% علمي بمدرسة فجر الصباح، عن شكرها للسفارة المصرية لتكريمها للطلبة المتفوقين والكويت ممثلة بوزارة التربية لاهتمامها بالطلبة، ناصحة طلاب الثانوية ببذل مزيد من الجهد والتوكل على الله تعالى لتحقيق طموحاتهم.



أما الطالبة المتفوقة جنى دويدار من مدرسة الإخلاص الأهلية بنسبة 100% فقالت انها تشكر سفير جمهورية مصر العربية اسامة شلتوت لتكريمه للطلبة المتفوقين، كما تشكر الكويت الشقيقة ممثلة بوزارة التربية، ونصحت طلاب الثانوية ببذل الجهد والاجتهاد خلال فترة الدراسة، مهدية نجاحها لوالدها ووالدتها ومعلميها ولبلدها مصر وبلدها الثاني الكويت.