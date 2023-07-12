وصف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية م.أحمد الإبراهيم التعاون القائم بين الهيئة والصندوق الكويتي للتنمية في تنفيذ مشروع محطة الوفرة في الكويت بـ «الممتاز جدا»، مبينا ان الهيئة تسعى الى بناء تعاون أكبر مع الصندوق في تنفيذ مشاريع حيوية واستراتيجية أخرى تصب لصالح الكويت ودول الخليج.



وقال الابراهيم، أثناء قيامه بجولة ميدانية تفقدية لموقع محطة الوفرة، ان هيئة الربط والصندوق الكويتي يعملان كفريق واحد في انجاح هذا المشروع وهو بحد ذاته هدف مشترك لنا جميعا، معربا عن جزيل الشكر للصندوق على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة للمشروع.



وذكر الابراهيم ان الأعمال الانشائية والمدنية لمحطة الوفرة تسير بصورة جيدة حتى الآن وفقا للجدول الزمني المحدد لإنجاز المشروع، والمتوقع في ديسمبر 2024، مبينا ان المشروع حاليا في مرحلة التنفيذ، حيث ان نسبة انجاز الاعمال الانشائية والمدنية، والتي تشمل بناء القواعد الخرسانية للأبراج الكهربائية، قد وصلت الى 15% في حين ان نسبة انجاز انشاء الخطوط الهوائية الحاملة للتيار الكهربائي وصلت الى 27%.



وأضاف: قمنا بمعاينة الأوضاع على أرض الواقع واستمعنا الى تقارير وآراء المهندسين والاستشاريين والمقاولين، وتأكدنا من ان الأمور تسير على ما يرام من ناحية التنسيق المباشر مع فرق العمليات المشتركة وطلب المواد ووصولها في الوقت المناسب.



وأشار الى ان محطة الوفرة تعتبر من كبرى المحطات الكهربائية التابعة لهيئة الربط، وان التنسيق مع المصنعين والمزودين «مهم جدا» للتأكد من ان اعمال البناء تسير وفقا للجدول الزمني، مؤكدا أهمية القيام بالجولات الميدانية التفقدية على مستوى الرئيس التنفيذي للاطلاع والتأكد من حسن سير الأمور، لافتا الى ان المشروع ذو أهمية كبيرة بالنسبة للهيئة والكويت والجمهورية العراقية.



وعلى هامش الجولة كان هناك اجتماع ميداني مع المهندسين والمقاولين المشرفين على تنفيذ مشروع محطة الوفرة بهدف الاطلاع على سير العمل، وذلك برئاسة م.الإبراهيم وحضور نائب الرئيس التنفيذي للشبكات في هيئة الربط م.محمد الشيخ ومدير شؤون مجلس الإدارة في الهيئة عبدالمحسن المسلمي ومدير الحماية والاتصالات في الهيئة م.علاء رحمة وعبدالعزيز السميط، مهندس اختصاصي عمليات في الصندوق الكويتي للتنمية.