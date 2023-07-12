ليلى الشافعي



برعاية وحضور مدير عام الهيئة لشؤون القصر م.حمد البرجس، وفي إطار سلسلة فعاليات «صيف عيالنا»، نظمت الهيئة أمس يوما ترفيهيا للمشمولين برعايتها من مختلف الفئات العمرية في «سكاي زون» بمول العاصمة.



وقالت الهيئة إن اليوم الترفيهي الذي نظمته الهيئة وعلى مدى 4 ساعات تضمن العديد من الأنشطة والفقرات التي تناسب المشاركين من جميع الفئات العمرية ومنها أنشطة وألعاب مثل القفز والتسلق إضافة إلى فقرات الشخصيات والمسابقات وتوفير أطعمة ومشروبات مجانية للمشاركين.



وأشارت الهيئة الى أن اليوم الترفيهي بإشراف فريق من كوادرها لتنفيذ برنامج الفعالية بجميع محاوره وتوفير جميع المتطلبات والاحتياجات للمشاركين، والحرص على تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية للقصر والمشمولين بالرعاية لتسهم في رفع الروح المعنوية وتفريغ الطاقات الكامنة لدى أبنائنا في أنشطة مفيدة.



وتؤمن الهيئة بأن الأنشطة الترفيهية تعد من الوسائل المهمة التي تساعد على تطور الطفل، ونموه السليم، وتكوين شخصيته المتميزة، والتعبير عن ذاته واكتشاف مواهبه ومهاراته، ومساعدته في اكتشاف مستجدات العصر الذي نعيشه، بل وزيادة خبراته وإدراكه، وقدارته الجسدية والحركية والاجتماعية.