أعلنت «زين» عن انطلاق مبادرة «وطن الابتكار» بالشراكة مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع وبالتعاون مع «الأفنيوز» والتي تستمر في الفترة من 9 إلى 19 يوليو الجاري وتقدم محتوى غنيا ومميزا من الدورات التدريبية وورش العمل اليومية للأطفال والشباب بهدف صقل وتعزيز المهارات التقنية والرقمية بإطار متجدد ومبتكر.



وشهد حفل الافتتاح حضور الرئيس التنفيذي في «زين» الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد خالد الشريعان، ومدير عام مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ندا الديحاني، وتعتبر المبادرة أولى ثمار الشراكة الاستراتيجية التي وقعتها «زين» مؤخرا مع المركز بهدف الاستثمار في طاقات ومواهب الأطفال والشباب وتطويرها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والمهارات الرقمية التي أصبحت من أهم متطلبات أسواق العمل الحديثة.



وترتكز فكرة مبادرة «وطن الابتكار» حول تقديم عدد من الدورات التدريبية اليومية التي تستهدف الأطفال والشباب من أعمار 7 إلى 14 سنة، بحيث تستمر كل ورشة لمدة ساعتين فقط ويشرف عليها ويديرها عدد من المختصين والخبراء من مدربي مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع المعتمدين، وتأتي الدورات في إطار تعليمي خارج عن المألوف يتسم بأساليب متجددة غير تقليدية وممتعة جاذبة للفئات العمرية الصغيرة.



ويشمل المحتوى الذي تقدمه المبادرة الأساسيات والمبادئ الخاصة بالعديد من المهارات التقنية والرقمية التي تواكب متطلبات سوق العمل الحديث، مثل الإلكترونيات، والروبوت، والطابعات ثلاثية الأبعاد، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وغيرها، وتتيح فرصة مميزة لشغل وقت فراغ الطفل بما يعود عليه بالنفع أثناء تسوق ولي أمره في «الأفنيوز».



ووقعت «زين» مؤخرا مذكرة تفاهم مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - لبناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتمكين الإبداع وتحفيز المهارات لدى الأطفال والشباب، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة في المجتمع.



وتهدف المذكرة إلى تعزيز وترسيخ سبل التعاون المشترك بين «زين» والمركز لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية مثل تعزيز الوعي الرقمي، وتطوير المهارات الرقمية، ودعم منظومة الشركات الناشئة، وتمكين المخترعين والمبدعين الكويتيين من التميز لخدمة الأهداف التنموية والاقتصادية والاجتماعية ويستهدف التعاون الفئات العمرية الشابة من 7 إلى 35 عاما، ويشهد تقديم العديد من البرامج والدورات التدريبية ومشاركة الخبرات بما يسهم في تحقيق هذه الأهداف.



وتندرج المبادرة تحت مبادرة «زين» الجديدة «وطن الابتكار»، والتي تشمل جميع مبادرات وجهود «زين» لدعم الإبداع، وبالأخص في مجالات التكنولوجيا والهندسة والعلوم والرياضيات «STEM»، وتستهدف فئة الشباب، وترتكز حول عدد من المجالات الرئيسية مثل ريادة الأعمال والاستثمار، وتسريع الشركات الناشئة، ودعم المخترعين.



من ناحيتها، فإن شركة المباني تجسد مسؤوليتها الاجتماعية من خلال سلسلة من فعاليات المسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع العديد من الشركاء، ولاسيما مثل هذه المبادرة التي تهدف إلى الاستثمار بطاقات الشباب وخلق جيل رقمي مبتكر، يعود بالنفع على المجتمع ككل.



وتم تأسيس مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع في العام 2010 بمبادرة من رئيس مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي آنذاك المغفور له سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، بهدف تعزيز وتمكين رأس المال البشري في الكويت.



ويسعى المركز إلى نشر ثقافة الإبداع والتكنولوجيا الحديثة وتشجيع الابتكار في المجتمع الكويتي، ويقدم برامج ودورات تدريبية متخصصة بهدف حث وتشجيع فئة الناشئة والشباب في الارتقاء بالنواحي الفنية والتكنولوجية والإبداعية لديهم، ويقوم بالتركيز على تقديم دورات تدريبية بمنهج علمي وتطبيقي وفني لمختلف الفئات العمرية من أجل إعداد كوادر فنية مؤهلة، تحت إشراف أجهزة فنية وإدارية متخصصة.



ويضم خمسة أندية علمية تتخصص كل منها في مجال معين، وهي نادي البرمجة، ونادي الروبوت، ونادي العلوم والرياضيات، ونادي الإلكترونيات، ونادي التصميم، كما يقدم المركز خدمات للمساعدة في مشاريع الشباب والمبتكرين الذين يرغبون في تنفيذها تحت إشراف مهندسي ومدربي المركز، وذلك في شكل دورات مصممة خصيصا لمساعدتهم في المشاريع أو خدمات التصنيع باستخدام تقنيات الحفر الرقمي وقص الليزر والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.