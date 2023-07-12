سعود عبدالعزيز ـ مبارك التنيب



سجلت في مخفر شرطة الواحة قضية نصب واحتيال، وتم إدراج وافد سوري على قوائم المطلوب القبض عليهم.



وكان مواطنا من مواليد 1986 أبلغ المخفر بأنه اتفق مع شركة مقاولات على تشطيب قسيمة واستلامها على المفتاح، وان الشركة وكلت سورياً من مواليد 1981 لإنهاء أعمال التشطيب، وعليه سلم المدعى عليه مبلغ 5 آلاف دينار عبر تحويل بنكي بتاريخ الأول من مارس الماضي، وسلمه مبلغا آخر قدره 3 آلاف دينار في تاريخ الثاني من أبريل. وأضاف المبلغ: لم تحدث منذ هذا التاريخ أي أعمال داخل القسيمة، وحاولت الاتصال بالوافد، لكن هاتفه على الدوام مغلق، وحينما استعلمت عنه من خلال المنافذ، اكتشفت أنه غادر البلاد.



من جهة أخرى، خلصت تحريات رجال مباحث حولي في شأن تعرض وافد مصري للنصب الالكتروني بمبلغ 6459 دينارا الى انه لا يمكن الجزم بأن مرتكب الواقعة هو صاحب هاتف اتهمه المجني عليه بالنصب وان الهاتف المبلغ عنه ربما تم تهكيره واستخدامه في الواقعة.



هذا، وتضمن تقرير المباحث الذي أحيل في ملف القضية أنه بمخاطبة شركات الاتصالات تم تحديد هوية صاحب الرقم المبلغ عنه حيث حضر من تلقاء نفسه وأنكر التهمة جملة وتفصيلا. وكان وافد مصري من مواليد 1990 أبلغ مخفر ميدان حولي بأنه خطط لشراء أحد المحلات وقام بكتابة رقم حماية المستهلك في موقع غوغل وطلب منه رمز الحماية وما ان وصل إليه رمز التأكيد حتى أرسله الى رقم مالك المحل فخصم من رصيده البنكي مبلغان، الاول 3659 دينارا والآخر 2800 دينار، مشيرا الى انه حينما شرع في اتمام الصفقة رفض لعدم وصول المبلغ المتفق عليه.