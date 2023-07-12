منصور السلطان



أحال رجال دوريات أمن مخفر ابوحليفة مواطنا صادرا ضده حكم بالحبس 3 سنوات بقضايا مخدرات وخمور إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بعد ضبطه في نقطة تفتيش مساء اول من امس في منطقة المنقف.



وفي التفاصيل انه أثناء الانتشار الأمني لرجال امن الاحمدي وإقامة رجال امن مخفر ابوحليفة مساء اول من امس نقطة تفتيش في منطقة المنقف، صادف مرور سيارة يقودها مواطن بانت عليه علامات الخوف والارتباك وبعد الاستعلام عنه اتضح ان هناك حكما صادرا ضده بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ في قضايا خمور ومخدرات، وعليه تم ضبطه وإحالته إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام.