منصور السلطان



احالت دوريات إسناد مديرية امن الاحمدي مساء أول من أمس مواطنا من أرباب السوابق إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بعد ضبطه في منطقة الرقة يقود سيارة خلال تعاطيه للمواد المخدرة والاصطدام بعدة سيارات متوقفة.



ووفق مصدر أمني، فإنه تم الاشتباه بسيارة تسير بتعرج وتصطدم بسيارات متوقفة، وبعد التوجه لها حاول قائدها الهرب فتم اللحاق به وضبطه، حيث تبين أنه مواطن من ارباب السوابق وبحالة تعاط، وبتفتيشه احترازيا تم العثور على مواد مخدرة (شبو، حشيش، كيميكال) وادوات للتعاطي، وعليه تم اقتياده وإحالته والمضبوطات الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.



من جهة أخرى، ألقى رجال أمن الأحمدي القبض على وافد لبناني ومواطن كويتي خلال محاولة هروبهما من نقطة تفتيش اقيمت على طريق النويصيب وهما بحالة تعاط وبحوزتهما مواد مخدرة وأدوات للتعاطي.



رجــــال دوريات أمــــن الأحمدي وخلال قيامهم مساء اول امس بعملهم في نقطة تفتــــيش على طريق النويصيب باتجاه منطقة ام الهيمان، شاهدوا قائد سيارة دفع رباعي حاول الصعود على الرصيف للهرب، وبعد اللحاق به وإجباره على التوقف، تبين أن قائد السيارة لبناني ومرافقه مواطن وهما بحالة تعاط، فتم إنزالهما من السيارة، وخلال تفتيشهما احترازيا عثر بحوزتهما على مواد مخدرة (حشيش - حبوب - كيميكال) ومبلغ مالي وادوات للتعاطي، وعليه تمت إحالتهما والمضبوطات الى الجهة المختصة.