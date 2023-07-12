محمد الجلاهمة - منصورالسلطان



أحـــال قطــــاع الأمن الجنائي الى النيابة الــــعامة مواطنا فـــي العقد الثالث من عــــمره ومن أرباب السوابق الى النيابة العامة لتورطه فـــي ارتكــــاب 18 قــــضية سرقة بانتحال صفة رجــــال الأمن وبالقوة وسرقة مركبــــات عن طريق الكسر وعثر بحوزة المتهم على أدوات حادة من بينها سواطير وأدوات سرقة ومسروقات متنوعة، وأرفق في ملف الإحالة المسروقات وملف به أقوال المجني عليهم وتعرفهم على المتهم في طوابير عرض، وكذلك اعترافات المتهم بجرائم السرقة والسلب التي كانت مسجلة ضد مجهول، مشيرا الى ان وافدين لم يتجاوبوا معه باعتباره رجل امن فقام بسلبهم مستخدما أدوات حادة.



وقال مصدر امني ان المتهم ضبط متلبسا خلال محاولته سرقة احد المحال التجارية.



وأصدرت وزارة الداخلية بيانا قالت فيه: استمرارا للجهود المستمرة لقطاع الأمن الجنائي في ملاحقة مرتكبي الجرائم وتكثيف عمليات البحث والتحري حول القضايا المسجلة والمجهولة، تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية ممثلة في إدارة مباحث محافظة الأحمدي من فك لغز 18 قضية مجهولة من خلال ضبط متهم يمتهن سرقة المارة عن طريق انتحال صفة رجال الأمن وتهديد المجني عليهم بسلاح ناري وأدوات حادة، كما يقوم بسرقة محتويات المركبات، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات اعترف وأقر بقيامه بسرقات في مختلف المناطق في البلاد.