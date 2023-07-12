أظهر طلب قدمه محامو الرئيس الأميركي السابق، أن دونالد ترامب ومساعده والت ناوتا، طلبا من محكمة اتحادية بولاية فلوريدا تأجيل المحاكمة الجنائية في قضية احتفاظه بوثاق سرية بعد تركه منصبه والمعروفة باسم «وثائق مار إيه لاغو» وإلغاء الموعد المقرر لها. وكان ممثلو الادعاء طلبوا بالفعل من القاضية أيلين كانون تأجيل نظر القضية إلى 11 ديسمبر من الموعد المبدئي المقرر في 14 أغسطس لإعطاء كل من الادعاء والدفاع مزيدا من الوقت للاستعداد. ورغم ذلك، قال محامو ترامب في طلبهم، إن موعد ديسمبر لا يمنحهم الوقت المعقول للاستعداد، ووصفوا الجدول الزمني الذي طلبته الحكومة بأنه «غير واقعي». وقال محامو ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة لعام 2024، إن إجراء المحاكمة في ديسمبر غير ممكن في ضوء متطلبات حملة ترامب الانتخابية وكذلك الكم الكبير من الأدلة التي يحتمل أن يحتاجوا لمراجعتها والقضايا الأخرى التي يواجهها.