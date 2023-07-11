وجه رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الدعوة إلى عقد جلسة خاصة بعد غد الخميس، لمناقشة تقريرين للجنتي شؤون الإسكان والعقار بشأن المدن الإسكانية والشؤون الصحية والاجتماعية والعمل بشأن إضافة (ربات البيوت) إلى عافية.



وأدرج على جدول أعمال الجلسة الخاصة التقرير الأول للجنة الإسكان والعقار بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة من عدد من النواب بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.

كما أدرج التقرير الأول للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن الاقتراحات بقوانين بتعديل المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، المتعلق بإضافة ربات البيوت الى قانون التأمين الصحي على المواطنين (عافية).