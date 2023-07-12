النائب داود معرفي: نمد يد التعاون بما يصب في مصلحة البلاد فالعمل الفردي لا يبني الاوطان لذا يجب ان يكون هناك تعاون بين المجلس والحكومة وعدم إضاعة الوقت بالصراعات والأزمات

النائب د. فلاح الهاجري: على الحكومة ان توضح رؤيتها وتقدم برنامج عمل واقعيا يلامس تطلعات الشعب الكويتي وآماله

- يجب تعديل اللائحة الداخلية بعدم اشتراط وجود الحكومة لصحة عقد جلسات المجلس

- يجب إنهاء معاناة "البدون" واقرار حقوقهم المدنية

الوزير عيسى الكندري: نؤكد على تعاون الحكومة مع مجلس الأمة

الوزير عيسى الكندري: خلال يومين سيتم تقديم برنامج العمل الحكومي للمجلس وسيتضمن قانون البديل الاستراتيجي وتم تحديد جدول زمني محدد لانجازه

النائب عبدالله المضف: بعض القضايا في مجال التعليم والصحة تحتاج الى حكومة صاحبة قرار ولا تحتاج وضعها الى برنامج عمل حكومي وقوانين

النائب عبدالله المضف: تعديل قانون المحكمة الدستورية يعتبر ركيزة أساسية بعملية الإصلاح من الجانبين التشريعي والرقابي

النائب مهند الساير: الإصلاح يجب أن يكون مشروع الدولة وسنقر خلال الصيف تعديل قانون المحكمة الدستورية والمفوضية العليا للانتخابات

النائب مهند الساير: الحكومة تتلاعب بملف البديل الاستراتيجي ونحن "نلحق" من وزير لوزير حتى نحصل على معلومة بالرغم من أهميته في ظل الغلاء المعيشي

النائب خالد العتيبي: لن نتنازل عن أولويات الشعب ولن نقبل إلا بتحقيقها على أرض الواقع

النائب خالد العتيبي: علينا أن نفي بعهودنا الانتخابية للشعب الكويتي الذي ادى الأمانة ولا مجال لأي تردد أو تأخر في عملية الإصلاح الشامل

جنان بوشهري: حسب تقرير مستشار الطيران المدني لا يمكن تشغيل المطار الجديد بالوقت المحدد كما بين وجود ملاحظات كثيرة من عدة جوانب

النائبة جنان بوشهري: جدية عمل الحكومة لا تكون عبر الوعود غير القابلة للتطبيق على أرض الواقع

مبارك الحجرف : هناك جرعة من التفاؤل لدى الشعب ومسؤولية الحكومة كبيرة والإصلاح السياسي يجب أن يوازيه إصلاح المستوى المعيشي وهناك تلاعب في مشاعر المواطنين من خلال ترك قضية البديل الاستراتيجي للسوشيال ميديا وصمام أمان هذا البلد من خلال تلاحم الشعب وحفظ الوحدة الوطنية

عبدالله الأنبعي : لانزال نعاني من أزمة إدارة والاحتياطي العام وصل إلى الصفر والحفاظ على الثروة الوطنية من خلال تمكين القطاع الخاص لتطوير الخدمات وتخفيض الأسعار وتوفير الوظائف للشباب الكويتي وسياسة القطع المبرمج للطاقة خطر لن نقبل به خصوصاً مع الزيادة السكانية

عبدالوهاب العيسى : أحد أهم عوامل تنفيذ المشاريع التنموية هو توفير الطاقة لأن العجز المتوقع للطاقة في البلاد سيكون كبيراً والقطع المبرمج سيكون قريباً والاعتماد على دول الخليج لن يفيد وهي دول تحولت إلى مزود لذلك يجب تفعيل دور هيئة الاستثمار المباشر والاستعانة بالشركات العالمية والكويت لديها القدرة على أن تكون منتجة للطاقة الشمسية

هاني شمس : احترام الدستور يأتي من خلال احترام إرادة الأمة ولا يجوز لسلطة أن تلغي سلطة أخرى بسبب الأخطاء الإجرائية ونحن هنا لنتكامل ونتعاون دون أن يكون هناك تهاون وبرنامج عمل الحكومة يجب أن يحتوي على الإصلاحات الحقيقية ويجب تحقيق العدالة في البعثات والتوظيف

عبدالهادي العجمي : الحديث عن النهضة يضع المسؤولية على الحكومة وما تستطيع تقديمه للشعب والمطالب الأساسية تنفيذها يكون من خلال قرارات حكومية وليس تشريعات من قبل المجلس.. والتحدي الحقيقي هو تحقيق الإصلاح السياسي الفعلي من خلال قانون انتخابي عادل وتعديل لائحة المجلس وتحفيز العمل الجماعي

عادل الدمخي: الخطاب الأميري تحدث عن تصحيح المسار السياسي والشعب الكويتي أحسن الاختيار والحكومة حتى الآن ترفض قوانين تعيين القياديين ويجب أن يقوم مجلس الأمة بالتصويت على برنامج عمل الحكومة ويجب مكافحة الفساد وإصلاح التعليم والصحة

حسن جوهر : الشعب الكويتي أحسن الاختيار وعلينا أن نفرض العهد الجديد من خلال التعاون وتطبيق خارطة الطريق التشريعية التي أقرها 48 نائباً في ظل التعاون مع الحكومة حتى الآن ونحن لدينا أكثر من 100 ألف أسرة بلا سكن هذا غير عدد الخريجين

عيسى الكندري : تعرضت إلى افتراء وادعاء باطل ونحن في دولة مؤسسات وتواصلت مع النائب العام قبل أن يتم توزيري وقال لي إنني بريء وسوف أستبعد من القضية المذكورة والانتخابات معترك سياسي وأتمنى ألا يتم اتهام الأخ مهلهل المضف بشراء الأصوات قبل الانتخابات بيومين وأنا حظيت بثقة القيادة السياسية والشعب

مهلهل المضف : على مدى 3 مجالس و 8 حكومات لم يكن هناك إنجاز والشعب الكويتي قام بدوره لكن للأسف لم نصل إلى مرحلة تصحيح المسار وهل هذا الأمر ينسجم مع خطاب العهد الجديد؟ وهناك تخبط حكومي وسوء تنسيق وإرباك

خالد الطمار : الشعب الكويتي لا يستحق إلا أن ننجز ونحن لدينا مشاكل كثيرة من الإسكان إلى الصحة والتعليم ولن يكون هناك إنجاز إلا من خلال التعاون بين السلطتين وعلى الحكومة حل مشاكل السالمية التي تعاني الكثير من الازدحام والمشاكل الأمنية

النائب حمد المدلج: ما هو المشروع الحكومي التي تقدمت به الحكومة؟ وهل هو عبارة عن ردود افعال؟

شعيب المويزري : لن نسكت عن أي وزير يتجاوز.. والوضع في وزارات الدولة سيئ.. ومجرد إشاعة عن زيادة الرواتب قفزت الأسعار بشكل جنوني دون رقابة وهناك آلاف الأسر تئن من تدني المستوى المعيشي والبعض من الشعب دون مستوى الفقر

النائب حمدان العازمي: يجب تعديل قانون المحكمة الدستورية حتى لا يكون المجلس معرض للإبطال بسبب أخطاء الحكومة

مجلس الأمة يبدأ في مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر