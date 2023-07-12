تسلم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح اليوم الدعوتين الموجهتين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بتاريخ 19 يوليو 2023.

وقام بتسليم الدعوتين لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى.