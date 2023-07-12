أعلنت وزارة الداخلية عقد دورة تدريبية لترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والحاصلين على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة تمهيدا لترقيتهم إلى رتبة (رقيب أول) و(وكيل ضابط).

وقالت الوزارة ان الدورة تاتي بناءً على تعليمات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بالارتقاء بالعنصر البشري في المؤسسة الأمنية وتطويره من خلال تنمية قدراتهم العلمية ومهاراتهم الميدانية.



ونوهت الوزارة في بيان لها الى ان الشريحة المستهدفة هم:

‏1- ضباط الصف الحاصلون على شهادة الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (71 مكرر) من القانون (23 لسنة 68) بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.

‏2- ضباط الصف الحاصلون على مؤهل علمي مدة دراسته سنتان بعد الثانوية العامة الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بالمادة (71 مكرر) من القانون (23 لسنة 68) بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته، فعلى الراغبين من ضباط الصف الكويتيين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو مؤهل علمي مدة دراسته سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة ممن تتوافر فيهم الشروط سالفة الذكر وتنطبق عليهم أحكام المواد القانونية التسجيل عبر الموقع الالكتروني للإدارة العامة لشؤون قوة الشرطة خلال الفترة من 2023/7/12 حتى 2023/8/1 ورفع المستندات الآتية :



‏1- أصل شهادة الجنسية



‏2- أصل شهادة الثانوية العامة باللغة العربية



‏3- أصل المؤهل العلمي (الدبلوم) سنتان بعد الثانوية العامة باللغة العربية



‏4- أصل معادلة الشهادة أو الدبلوم إن كان حاصلا عليهما من خارج دولة الكويت.