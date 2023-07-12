تحت رعاية رئيس قوة الاطفاء العام الفريق خالد المكراد وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة و قطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال بدر ناصر، أقيم صباح اليوم بمبنى قطاع الوقاية حفل تخريج ( 132) ضابط صف برتبة رقيب بمختلف التخصصات .

‏وتقدم اللواء جمال بكلمة للخريجين حثهم من خلالها على تأدية الواجب المطلوب منهم كمنتسبي قوة الاطفاء بالصدق والأمانة والإخلاص فى العمل ، مؤكدا أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من اجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات.

‏وفي الختام ، قام اللواء جمال بتكريم عدد من الخريجين المتفوقين ، متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن .