محمد الجلاهمة

عقد صباح اليوم الأربعاء في مبنى رئاسة قوة الإطفاء العام اجتماعا تنسيقيا للجنة معالجة المخالفات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق في منطقة جليب الشيوخ برئاسة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وبحضور ممثلي الجهات الحكومية المعنية وتم خلال الاجتماع مناقشة المخالفات في منطقة جليب الشيوخ التي تهدد الأمن المجتمعي ووضع الحلول التي تمنع تكرار الحرائق بهذه المنطقة في المستقبل وأن تقوم كل جهة بدورها بالتعامل مع المخالفات الموجودة للحد من الوضع في منطقة جليب الشيوخ .

ويأتي الاجتماع ‏بناء على توجيهات النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد.

‏وفي ختام الاجتماع تقدم الفريق المكراد بجزيل الشكر والامتنان لجميع الجهات الحكومية المشاركة في هذا الاجتماع على أن تتم متابعة تنفيذ ماتم الاتفاق عليه حسب اختصاصات كل جهة لضمان عدم تكرار نشوب حرائق بتلك المواقع.