قالت وزارة الداخلية ان قطاع المرور والعمليات تفاعل بشكل فوري مع ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي عبر مقطع ڤيديو يتضمن قيام قائد مركبة بالصعود فوق جسر للمشاة معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، حيث تم تحديد هوية قائد المركبة وضبطه وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وحجز مركبته بكراج حجز المرور.

‏وتتقدم وزارة الداخلية بالشكر والتقدير للمواطن الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة والذي جسد مبدأ «كل مواطن خفير» كما تدعو الإدارة الجميع إلى التعاون مع رجال الأمن والإبلاغ عن أي سلبيات على هاتف الطوارئ (112).