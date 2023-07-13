أعلن نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس، عن تعاقده مع لاعب الوسط الايطالي الشاب شير ندور.



وجاء في بيان للنادي الباريسي أن ابن الـ 18 عاما «وقع على عقد لمدة خمس سنوات وسيرتدي القميص رقم 27» بعد انتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي.



وقال ندور بعد انتقاله إلى «باريس»: «أنا متأثر حقا، إنه مزيج من المشاعر، لكنها سعادة قبل كل شيء لأن باريس سان جرمان أحد أفضل الأندية في العالم، وبالنسبة لي، إنه لشرف لي أن أكون جزءا من هذه العائلة الجديدة».



وبات شير ندور سادس صفقة لبطل فرنسا هذا الصيف بعد المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار، والفرنسي لوكا هرنانديز، والاسباني ماركو أسينسيو، ولاعب الوسط الدولي الأوروغوياني الشاب مانويل أوغارتي، والكوري الجنوبي لي كانغ-إن، في تشكيلة المدرب الجديد الإسباني لويس إنريكي الذي خلف كريستوف غالتييه.