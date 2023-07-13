أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني لكرة القدم الثلاثاء تعاقده مع الجناح الفرنسي فرانك أونورا من بريست حتى العام 2028.



ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة أو تفاصيل العقد، لكن تقارير إعلامية في البلدين أشارت الى أن غلادباخ دفع 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) للحصول على خدمات ابن الـ 26 عاما.



خلال ثلاثة مواسم مع بريست، لعب أونورا 103 مباريات في الدوري أحرز خلالها 25 هدفا و16 تمريرة حاسمة.



وقال المدير الرياضي في النادي الألماني رولاند فيركوس: «إنه سريع، بإمكانه تسجيل الاهداف والقيام بتمريرات حاسمة».



بدأ أونورا مسيرته في نيس ولعب مع منتخبات فرنسا لما دون 16 و19 عاما.