الدوحة ـ فريد عبدالباقي



وافق نادي السد القطري على رحيل مدربه الإسباني خوان مانويل ليلو «خوانما»، وذلك بناء على طلبه بعدم استكمال مهمته مع النادي القطري بسبب ظروفه الشخصية الطارئة.



وكانت «الأنباء»، قد أشارت بتاريخ 23 يونيو الماضي، الى أن نادي مان سيتي الإنجليزي يرغب في استعادة مدربه السابق «خوانما»، للعمل مجددا كأحد مساعدي المدرب بيب غوارديولا، رغم امتداد عقده مع السد لموسم آخر.



وأكد نادي السد أنه استعان بمدرب منتخب قطر تحت 23 سنة، البرتغالي برونو ميغيل لتولي مهمة تدريب الفريق الذي يخوض حاليا معسكر إعداد في النمسا استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 27 يوليو الجاري وحتى 12 أغسطس المقبل.



وحددت اللجنة المنظمة للبطولة، يوم 25 يوليو الجاري آخر موعد لإرسال الأندية المشاركة في البطولة للقوائم الخاصة بها قبل يومين من انطلاق البطولة، التي تبدأ بمباراة السد والوداد المغربي يوم 27 يوليو ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا فريقي الهلال السعودي، وأهلي طرابلس الليبي.



وكان نادي السد تلقى إخطارا من الاتحاد العربي لكرة القدم بأن تضم قائمة الفريق 35 لاعبا كحد أقصى.



وعلى صعيد الصفقات، نجح النادي العربي في تمديد عقد محترفه التونسي يوسف المساكني حتى يونيو 2025، في صفقة انتقال حر، بعدما لعب له موسما ونصف على سبيل الإعارة من نادي الدحيل والذي انتهى ارتباطه معه بنهاية الموسم المنصرم.



ويجد النادي العربي صعوبة في استقدام مهاجم نادي أهلي جدة السعودي عمر السومة، خلال الميركاتو الصيفي، بعد دخول نادي الفتح السعودي على خط المفاوضات للتعاقد مع السومة الذي وضعه الأهلي على لائحة الراحلين قبل انطلاق الموسم الجديد بعد التعاقد مع المهاجم البرازيلي لنادي ليفربول الإنجليزي السابق روبرتو فيرمينو لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.



الريان يستعير الراوي



وعلى جانب آخر، كشف نادي الريان عن تعاقده مع المدافع الدولي لنادي الدحيل القطري بسام الراوي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.



ويعد الراوي سادس صفقات الريان في انتقالات الصيف، بعد إعلانه التعاقد مع ثلاثي السيلية عادل بدر، وعلي جاسمي، وأحمد المنهالي، وحارس لوسيل فهد القصيمي، كما تعاقد الريان مع البرازيلي تياغو مينديز، قادما من نادي ليون الفرنسي بعقد يمتد إلى عام 2025، والمهاجم الدولي الإسباني رودريغو مورينو ماتشادو، لاعب ليدز يونايتد الإنجليزي لمدة موسمين أيضا.



هذا، وأبرم نادي معيذر الصاعد حديثا للدوري القطري 4 صفقات بالتعاقد مع المدافع الأوروغوياني رامون أرياس لمدة موسم، قادما من نادي يونيفرسيداد دي تشيلي، والجزائري نسيم بن عيسى لمدة 5 مواسم قادما من نادي شاتورو الفرنسي، والحارس ايفانيلدو رودريغيز قادما من الأهلي القطري، وعبدالغني منير قادما من الوكرة.



وكان نادي معيذر قد أعلن مؤخرا عن رحيل خمسة من محترفيه وهم: الجزائري إسلام شحرور، وعبدالكريم نمديل، والثنائي المغربي نبيل الزهر، وعلاء الدين أجراي، والعراقي همام طارق.



إلى ذلك قدمت إدارة النادي الأهلي الشكر إلى 6 لاعبين وهم فهد خلفان، وصالح اليزيدي، وفهد الكلدي، وحسن بالانك، وعمر آدم، ومعاذ عبدالله، وذلك بعد انتهاء عقودهم مع الفريق بنهاية الموسم المنصرم.



وأعلن نادي الخور-درجة ثانية- تعاقده مع حارس المرمى الشاب البريطاني أحمد كوني لتدعيم صفوف الفريق ووقع اللاعب على عقد انضمامه للنادي بحضور رئيس النادي ناصر ثامر الحميدي.