بعد غياب 12 عاما، وخلال زيارته القصيرة لدمشق؛ يستضيف اتحاد الكتّاب العرب الناقد والباحث الأكاديمي الفلسطيني د.يوسف حطّيني، في حوارية يوقّع فيها أحدث نتاجه النقدي «القصيدة القصيرة جدا»، الصادر عن «دار توتول»، وذلك اليوم الخميس، في مقر اتحاد الكتّاب العرب.



تتناول الحوارية التي يعدّها الإعلامي ملهم الصالح، بمشاركة الناقد د.أحمد علي محمد، والإعلامي علي الراعي، والشاعر د.نزار بريك هنيدي محاور عدة، تضيء على أبرز ما جاء في فصول الإصدار السبعة، التي بحثت في جذور القصيدة القصيرة جدا، وتداخلاتها، وعناصرها وملامحها البنائية، وامتلاكها المقومات العروضية، وتميّزها بالقصر والتكثيف بالإضافة الى عدة محاور أدبية.