التقى رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل بمكتبه القائم بأعمال العميد المساعد للتخطيط والاستشارات والتدريب في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.عبدالله الكفيف، وذلك في إطار الشراكة المستمرة بين الجامعة والجمعية على كل المستويات.



وقال العتل إن اللقاء مع العمداء والأساتذة والخبرات الهندسية في جامعة الكويت والجامعات الخاصة في البلاد والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة بالمهنة الهندسية يأتي في إطار حرص الجمعية على التعاون للارتقاء بأساليب الاعتماد المهني وتطوير الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجمعية في منح لقب مهندس للزملاء غير الكويتيين الراغبين بالعمل في الكويت.



وأوضح أن اللقاء تناول أيضا الاستفادة من الخبرات في العمل الاستشاري لدى مكتب التخطيط بكلية الهندسة والبترول لتطوير الاختبارات في مجال تصنيف المهندسين الأعضاء في الجمعية إلى استشاريين ومحترفين، لافتا الى أن الجمعية ماضية في تطوير الاعتماد المهني لتعزيز التنمية البشرية في الكويت والارتقاء بمزاولة المهنة الهندسية بمختلف المجالات.