منتسبو القوة يضحون بأنفسهم من أجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات



‏مبارك التنيب



تحت رعاية رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، وبحضور نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة وقطاع تنمية الموارد البشرية بالتكليف اللواء جمال ناصر، أقيم صباح امس بمبنى قطاع الوقاية حفل تخريج 132 ضابط صف برتبة رقيب بمختلف التخصصات.



‏وتقدم اللواء جمال ناصر بكلمة للخريجين حثهم من خلالها على تأدية الواجب المطلوب منهم كمنتسبي قوة الاطفاء بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، مؤكدا أن منتسبي القوة يضحون بأنفسهم من اجل مهنة إنسانية يحافظون من خلالها على الأرواح والممتلكات.



‏وفي الختام، قام اللواء جمال بتكريم عدد من الخريجين المتفوقين، متمنيا لهم دوام السداد والتوفيق في خدمة الوطن.