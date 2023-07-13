بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية كيريباتي وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.



كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية ولجمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.