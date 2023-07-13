سموه هنَّأ رئيسي كيريباتي وساوتومي وبرنسيب بالأعياد الوطنية

تسلّم سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس الدعوتين الموجهتين إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في اللقاء التشاوري الثامن عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحضور القمة الخليجية مع دول آسيا الوسطى المقرر انعقادهما في محافظة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في 19 الجاري.



وقام بتسليم الدعوتين لسموه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت سمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس تانيتي مامو رئيس جمهورية كيريباتي الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس فيلا نوفا رئيس جمهورية ساوتومي وبرنسيب الديموقراطية الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده وراجيا له دوام الصحة والعافية.