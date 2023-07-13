الكويت أول دولة في العالم ستزود بخدمة 5.5 G لخدمات الإنترنت والاتصالات

طرحنا مشاريع لتوفير أحدث الأنظمة الذكية عالميا لمطار الكويت الجديد T2

لدينا فهم معمق لاحتياجات الكويت وقدمنا عرضاً ونأمل في التوصل إلى اتفاق

الصقعبي: 30-40 كويتياً يعملون في «هواوي ـ الكويت» من مختلف التخصصات



بكين: أسامة أبوالسعود



كشفت مصادر مطلعة من شركة هواوي الصينية عن توجه كويتي لبناء سحابة سيادية حيث يجرى التباحث بهذا المشروع بين شركة هواوي العالمية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وذلك لمواكبة التطور والتكنولوجيا التي توصل إليها العالم ورفع مستوى الأمان وجودة البرمجيات.



واوضحت المصادر خلال زيارة وفد الصحافيين والاعلاميين من الصحف الكويتية الى مقر شركة هواوي بالعاصمة الصينية بكين صباح امس ان هذه السحابة تتضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها هواوي للجهات الحكومة في الحوسبة وتخزين سحابي وتقديم خدمات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وغيرها من التكنولوجيا والبرامج الذكية وحماية جميع انظمة الاتصالات والبرمجيات الحكومية داخل هذه السحابة.



ولفتت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الى ان الشركة ايضا تطرح مشاريع لتوفير احدث الانظمة الذكية عالميا لمطار الكويت الجديد T2، مؤكدة ان المباحثات جارية حاليا في هذا الصدد.



واشارت المصادر ايضا الى ان المباحثات تجري مع الكويت لتطوير ميناء مبارك ليصبح ميناء ذكيا اسوة بميناء تيانجين الصيني الذي يعد أول ميناء في العالم يطور خط نقل ذكي متكامل خال من الانبعاثات الكربونية، نظرا للدور التكنولوجي الذي لعبته شركة هواوي لتحقيق أهداف هذا المشروع الكبير.



واوضحت ان تيانجين نموذج عالمي جديد لموانئ رقمية ذكية مؤتمتة ومستدامة بالاعتماد على تآزر قدرات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. ولفتت المصادر الى ان الشركة قد قطعت شوطا كبيرا في هذا الاتجاه وأقامت ورشات عمل ومقترحات وحلول، حيث ان لديها فهما معمقا لاحتياجات الكويت، وهي قدمت بالفعل عرضا للتعاون، وتأمل في التوصل الى اتفاق مع الجانب الكويتي في هذا المجال.



وعلى صعيد تطوير قطاع الاتصالات قالت المصادر ان الكويت ستصبح اول دولة في العالم مزودة بخدمة 5.5 G وهي التجربة الاكثر تقدما وابتكارا على المستوى العالمي في مجال الانترنت والاتصالات.



وعلى صعيد متصل، التقينا خلال الجولة مهندس الحلول السحابية في شركة هواوي الكويت ناصر الصقعبي الذي اعتبر ان تجربته بالعمل في شركة هواوي فرع الكويت والتي بدأت منذ أكثر من عامين كانت فريدة من نوعها كونه حصل على الفرصة الملائمة لتطوير نفسه مهنيا بعيدا عن الوظائف الحكومية.



تحديات كبيرة



وأشار إلى ان هناك تحديات كبيرة أمامه وأمام جميع من يرغب بتطوير قدراته، لافتا إلى ان هناك تركيزا من شركة هواوي على توظيف الكويتيين كونها من أولى الشركات التي دخلت الكويت عن طريق كاديبا منذ عام 2015، وان هناك العديد من الكويتيين قد سبقوه للعمل في الشركة لكنه الأول في قسم هواوي كلاود (الحوسبة السحابية) الذي يعتر فرعا جديدا في الشركة.



‎40 كويتياً



وذكر ان زيارته للصين كانت لحضور برنامج مكثف للشركة مدته أسبوعان بمشاركة خبراء النظم السحابية بالشركة من مختلف دول العالم للتعرف على خبراتهم في مجال الحوسبة السحابية عن طريق ورشة عمل تضمنت جميع جوانبها.



وعن عدد المواطنين الكويتيين في شركة هواوي فرع الكويت، أوضح الصقعبي ان عددهم يتراوح بين 30-40 مهندسا وفنيا وقانونيا واداريا.



هذا، وتم خلال زيارة الوفد الكويتي إلى شركة هواوي أمس في العاصمة الصينية بكين الاطلاع على ابرز المشاريع التي تقدمها والتكنولوجيا الحديثة التي وصلت اليها الشركة.