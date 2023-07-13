بداح العنزي



أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م.سعود الدبوس قرارا إداريا بتفويض نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في عدد من الاختصاصات.



وتضمن قرار التفويض التالي:



مادة أولى: يفوض نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في مباشرة الاختصاصات التالية:



٭ الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للبلدية فيما يتعلق بقطاع الشؤون المالية والإدارية وفق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ووفقا للاختصاصات المحددة بالقرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 بشأن الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وما يطرأ عليه من تعديلات.



٭ إصدار قرار منح الموظفين الاجازات وفقا للقواعد المقررة بمقتضى المواد أرقام: 43، 45، 46، 48، 49، 50، 51 من المرسوم بنظام الخدمة المدنية.



٭ إصدار قرارات اعارة الموظف وفقا للمادة 33 من نظام الخدمة المدنية المشار اليه.



٭ إصدار قرار يمنح الموظف علاوة دورية أو تشجيعية بناء على اقتراح لجنة شؤون الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها بالمادة 21 من نظام الخدمة المدنية.



٭ التوقيع على القرارات التي يحكمها نص المادة 60 من نظام الخدمة المدنية بشأن العقوبات التأديبية، وبعد اعتماد نتيجة التحقيق من قبل الوزير أو مدير عام البلدية، وكذلك سحبها أو تعديلها أو إلغاؤها وفيما عدا عقوبة الفصل من الخدمة.



٭ التوقيع على قرارات صرف أو وقف بدل الموقع للمستحقين بناء على طلب الجهات المختصة بالبلدية ودون الإخلال بمدى توافر الاعتمادات المالية لميزانية البلدية.



٭ التوقيع على قرارات تعديل أحد بنود العقد الثاني أو الاستعانة بخدمات بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.



٭ إصدار قرارات إنهاء الخدمة بسبب الحكم على الموظف بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سقوط الجنسية أو سحبها أو عدم اللياقة الصحية للخدمة أو استنفاد الاجازة المرضية أو بلوغ السن أو الوفاة.



٭ إصدار قرارات منح وتعديل وقطع العلاوة التشجيعية للموظفين العاملين ضمن المناطق النائية التي يستحق العاملون فيها المكافأة التشجيعية وفق الشروط والضوابط المنظمة لذلك حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2012 وتعديلاته.



٭ إصدار قرارات منح وتعديل وقطع بدل الشاشة للموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 28 لسنة 2006 وتعديلاته.



٭ إصدار قرارات منح الموظف الذي تنتهي خدمته بدلا نقديا عن رصيد اجازاته الدورية التي لم ينتفع بها وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا وتعديلها.



مادة ثانية: لا يسري حكم المادة السابقة على التالي:



٭ القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية لشاغلي الوظائف القيادية ومديري الادارات.



٭ القرارات المتعلقة بموظفي القطاعات والادارات التابعة للوزير مباشرة.



٭ القرارات المتعلقة بموظفي الامانة العامة للمجلس البلدي.



مادة ثالثة: تخطر ادارة مكتب وزير الدولة لشؤون البلدية نسخة من كل القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار الوزاري رقم 270 لسنة 2023 فور صدورها.



مادة رابعة: يفوض نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في التوقيع على المعاملات التالية:



٭ التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية في حدود اختصاص القطاع الى ديوان الخدمة المدنية بما فيها تسوية مكافأة نهاية الخدمة عدا المتعلقة بالتعاقد مع غير الكويتيين ومنح المكافأة المالية والندب والإعارة.



٭ التوقيع على الكتب الصادرة من البلدية الى ديوان الخدمة المدنية المتعلقة بطلبات نقل الخدمات الى البلدية وطلبات الاحتياج (مع مراعاة موافقة الوزير عليها قبل مخاطبة ديوان الخدمة المدنية وفق الشروط والضوابط الواجب اتباعها بهذا الشأن ومدى حاجة الجهاز التنفيذي لهذا التخصص وتوفر الدرجة المالية).



٭ التوقيع على الكتب الصادرة عن الادارات التابعة لقطاع الشؤون المالية والادارية الموجهة الى مختلف الجهات الحكومية والاهلية والافراد التي لا يكون من شأنها تحميل البلدية أي التزامات أو ترتيب حقوق للغير قبلها، وذلك وفقا للقوانين واللوائح والتعاميم المالية المنظمة لمثل هذه الأمور.



٭ الكتب الصادرة من البلدية الى مختلف الجهات الحكومية والاهلية والافراد الخاصة بالعقود المبرمة بينها والغير، وذلك في حدود اللوائح والنظم المالية والمحاسبية وفق الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في تلك العقود، وكذلك الأوامر التغييرية وتمديد مدد العقود بعد استيفاء الاجراءات القانونية المطلوبة، وكذلك الكتب الخاصة بالعقود المزمع طرحها.



٭ التوقيع على الكتب الموجهة لوزارة الاعلام ومنها المطبوعات.



٭ التوقيع على الكتب ونماذج أوامر الشراء المباشر الموجهة الى كل الجهات المختصة.



٭ التوقيع على الكتب الموجهة الى كل الجهات داخل وخارج البلدية بناء على توصيات لجنة المشتريات ومخاطبة تلك الجهات مباشرة فيما يتعلق بأعمال اللجنة.



مادة خامسة: يفوض نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية في اعتماد أوامر الصرف بحدود الميزانية والتوقيع على الشبكات والكتب الصادرة الى البنك المركزي والبنوك المحلية وكل الاوراق الخاصة بالمسائل المالية بما فيها رواتب الموظفين وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وكذلك التوقيع على كل المراسلات والنماذج الخاصة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



مادة سادسة: التوقيع على العقود التي تبرمها البلدية مع الجهات الأخرى وعلى الشيكات الصادرة عن البلدية بخصوصها والتحويلات والمراسلات المتعلقة بالإفراج عن الكفالات أو إلغائها أو مصادرها أو حجز مبالغها، وذلك كله في حدود مبلغ 1.500.000 (مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي لا غير) بعد أخذ موافقة الجهات المعنية وفقا للاجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.



كما يؤذن لنائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في تفويض مدير إدارة المناقصات والعقود في مباشرة الاختصاص الذي فوض فيه بحدود 1.000.000 (مليون دينار كويتي) وفق الضوابط والاجراءات المتبعة وموافقة الجهات الرقابية.



مادة سابعة: يؤذن لنائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية في تفويض مدراء الإدارات التي يشرف عليها كل في حدود اختصاصه في مباشرة الاختصاصات المبينة في المادة الأولى عدا البنود (2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10)، كما يؤذن له في تفويضهم بمباشرة الاختصاصات المبنية في المواد الرابعة والخامسة من هذا القرار.



مادة ثامنة: لا يحول التفويض المنصوص عليه في المواد السابقة دون الالتزام بالإجراءات والتقيد بالنظم ومراعاة القواعد والشروط المقررة بشأن الأمور المشمولة بالتفويض.



مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة بهذا الشأن.