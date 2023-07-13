

قدم عضو المجلس البلدي سعود الكندري اقتراحا بعمل جسر مشاة مقابل كلية التربية الاساسية بنات في العارضية.



وقال الكندري في اقتراحه: يرجى التكرم بالموافقة والايعاز لمن يلزم نحو انشاء جسر مشاة مقابل باب رقم (9) بكلية التربية الأساسية بنات بمنطقة العارضية للاستفادة من الساحة الترابية المقابلة للكلية كمواقف لانتظار السيارات.



وأضاف الكندري: حيث ان الشوارع المحـــيطة بالكلية تكتظ بالسيارات وهناك صعوبة كبيرة في عملية السير وتضطر الطالبات لعبور الشارع مما يشكل تهديدا لحياتهن، ولا شك ان انشاء هذا الجسر سيحل مشكلة الازدحام ويحافظ على سلامة الطالبات، فهناك ساحة ترابية مقابلة للكلية بمساحة كبيرة يمكنها استيعاب سيارات أولياء الأمــــور الذين ينتظرون بناتهن الدارسات في الكلية، بحيث يكون هذا الجسر نقطة وصل بين الكلية والساحة الترابية.