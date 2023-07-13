

أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن مواصلة الفرق الرقابية التابعة لإدارات النظافة وإشغالات الطرق في أفرع البلدية بالمحافظات تكثيف جولاتها الميدانية ومتابعة أداء شركات التنظيف لإزالة مخالفات النظافة ضمن حملتها «ديرتنا تستاهل».



وفي هذا السياق، اكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظة الجهراء محمد الجبعة أن الجولات تهدف الى الارتقاء بمستوى النظافة في جميع مناطق المحافظة وأن مشرفي المراكز يقومون وبصفة دورية بمتابعة أعمال النظافة وإشغالات الطرق بجميع مناطق المحافظة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأوضح أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها من قبل الفريق الرقابي شملت مناطق المحافظة وأسفرت عن تحرير 99 مخالفة بائع متجول بالإضافة الى إزالة 88 سيارة تنوعت بين 55 سيارة مهملة و22 سيارة فودترك و11 دراجة نارية بائع متجول خلال الأسبوع الماضي.