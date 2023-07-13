العجمي: المشاركون ناقشوا التوصيات الـ 40 المقدمة من المجموعة المالية في الورشة



بشرى شعبان



نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ورشة عمل بعنوان «مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقاتها في مؤسسات العمل الخيري»، حيث استهدفت العاملين في الجمعيات الخيرية والمبرات وبمشاركة المراقبين الماليين في المؤسسات الخيرية.



وقال مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون عبدالعزيز العجمي أن الورشة جاءت بالشراكة مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية لتطوير وإحكام الرقابة على الجمعيات الخيرية، لاسيما أننا مقبلون على تقييم الكويت في هذا الجانب خلال نوفمبر المقبل.



وأضاف العجمي أن «الشؤون» حريصة على تطوير عمل الجهات الخيرية لإيصال التبرعات لمستحقيها بشكل أفضل، مبينا أن المحاضرين ناقشوا التوصيات الـ 40 المقدمة من مجموعة العمل المالي، كما تضمنت الورشة التعرف على تاريخ مكافحة غسيل الأموال وإجراءات الكويت في هذا المجال، وأيضا منهجية التقييم المتبادل والمعايير الدولية في جريمة تمويل الإرهاب ودور وحدة التحريات المالية الكويتية.



وذكر أن الوزارة مستمرة في تطوير وتطبيق مبادرة تطوير أداء العاملين في مجال العمل الخيري، وأن مثل هذه الورش تسهم في تطوير أنظمة الجهات المشاركة وتقديم البلاغات والرد عليها، مشيرا إلى أن الكويت محافظة على التوصيات الـ 40 المقدمة من مجموعة العمل المالي والجمعيات الخيرية ملتزمة بالخطوات التي من شأنها مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.