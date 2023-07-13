قفزت ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم بأكثر من 10.7 مليارات دولار في غضون 24 ساعة، مع تعزيز المكاسب في وول ستريت التي يقودها صعود أسهم التكنولوجيا.



وبحسب مؤشر «بلومبيرغ» اليومي لرصد ثروات أغنياء العالم، فإن أكثر 10 مليارديرات ثراء حول العالم حصدوا نحو 10.77 مليارات دولار بالتزامن مع نهاية تعاملات يوم الثلاثاء، حيث جاءت هذه الزيادة القوية في الثروات مع مكاسب «وول ستريت»، إذ أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» جلسة الثلاثاء مرتفعا بنسبة 0.65%.



كما صعد مؤشر «داو جونز» بنحو 0.95%، وزاد مؤشر التكنولوجيا «ناسداك» بنسبة تتجاوز 0.5%، وكان الرابح الأكبر في قائمة العشرة الكبار الملياردير الأميركي إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، والرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» للسيارات الكهربائية لترتفع ثروته بنحو 129 مليون دولار.



وترجع هذه الزيادة في ثروة موسك بسبب الارتفاع الطفيف في سهم تسلا الذي بلغ 0.07% بنهاية تعاملات الثلاثاء، بعد موافقة الشركة على تسوية دعوى قضائية بشأن أنظمة الطاقة الشمسية مقابل 6 ملايين دولار.



ويحل الملياردير الفرنسي برنارد أرنولت في المرتبة الثانية، حيث يمتلك نحو 199 مليار دولار، بعدما ربح 4.2 مليارات دولار، وبالنسبة لأكثر الأشخاص ثراء حول العالم، فيظل مؤسس أمازون جيف بيزوس في المرتبة الثالثة، حيث تبلغ ثروته 153 مليار دولار بعد مكاسب 1.68 مليار دولار بالأمس.



وجاء رابعا الأميركي بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 462 مليون دولار إلى 133 مليار دولار مدفوعا بصعود أسهم شركته بنسبة 0.2%، وحل خامسا لاري إليسون المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل، إحدى الشركات العملاقة في صناعة البرمجيات الذي ارتفعت ثروته بنحو 472 مليون دولار إلى 129 مليار دولار.



وفي المرتبة السادسة بقائمة أكثر الرابحين بين أثرياء بالعالم جاء الأميركي ستيف بالمر الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 204 ملايين دولار إلى 116 مليار دولار، وارتفعت ثروة الملياردير الأميركي وارن بافيت الذي جاء بالقائمة في المرتبة السابعة بقيمة 928 مليون دولار إلى 115 مليار دولار.



وحل ثامنا الأميركي مارك زوكربيرغ المدير التنفيذي لشركة «ميتا»، مالكة تطبيق فيسبوك، حيث زادت ثروته بمقدار 1.47 مليار دولار إلى 108 مليارات دولار، وحل تاسعا الملياردير الأميركي لاري بيدج، المؤسس المشارك لشركة غوغل، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 621 مليون دولار إلى 107 مليارات دولار. وفي المركز العاشر جاء الأميركي سيرجي برين المؤسس المشارك وعضو مجلس إدارة شركة ألفابيت المالكة لشركة محرك البحث «غوغل»، وذلك بعد أن ارتفعت ثروته بنحو 611 مليون دولار إلى 102 مليار دولار.