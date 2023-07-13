ارتفعت إيرادات تصدير «أوپيك» للنفط إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عقد زمني في العام الماضي، مع زيادة أسعار النفط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وزيادة الأعضاء الرئيسيين للإنتاج.



وأظهر تقرير صادر عن المنظمة، أن الدول الأعضاء الـ 13 جنت 873.6 مليار دولار في عام 2022 من عوائد تصدير النفط، بارتفاع 54% عن العام السابق، مسجلة أفضل أداء سنوي منذ 2014.



وجاء ذلك مع ارتفاع أسعار النفط في العام الماضي وسط تعطل تدفقات الطاقة من روسيا بسبب رد الفعل الدولي العنيف نتيجة غزوها أوكرانيا، وحسبما ذكرت «بلومبيرغ»، فإن عائدات «أوپيك» بلغت ذروتها عند 1.2 تريليون دولار في عام 2012.