الكويت الثالثة خليجياً بسرعة تحميل البيانات بـ 285 ميجابايت/الثانية.. و27.2 ميجابايت لرفع البيانات

السعودية والكويت سجلتا أكبر قفزة بين دول الخليج في تجربة الفيديو باستخدام (5G) بارتفاعها 19%



باهي أحمد



كشف تقرير تقني حديث، حول قياس تجربة شبكة الجيل الخامس (5G) في دول الخليج، أن الكويت حلت في المرتبة الأولى خليجيا من حيث أكثر الدول تطويرا في شبكات الانترنت، وذلك عند مقارنة سرعات شبكة (5G) مع شبكة (4G)، حيث تضاعفت سرعة الإنترنت في البلاد بنحو 10.8 أضعاف مع تشغيل شبكة الجيل الخامس في البلاد.



وبحسب تقرير شركة «أوبن سيجنال»، المزود العالمي الرائد لبيانات وأفكار وأداء سوق الاتصالات، فقد حلت الإمارات في الترتيب الثاني بـ 8.1 أضعاف، ثم السعودية بـ 7.7 أضعاف، وقطر رابعا بـ 7.1 أضعاف، ثم البحرين بـ 5.3 أضعاف، وأخيرا عمان بـ 5.2 أضعاف.



وأظهر التقرير أن السعودية والكويت سجلتا أكبر قفزة على مستوى دول الخليج في تجربة الفيديو باستخدام شبكة (5G)، وأنه مع تشغيل المقاطع عبر الهاتف الجوال، فإن هناك زيادات كبيرة في كل سوق خليجي، وكانت تجربة الفيديو في المملكة والكويت هي الأعلى بنسبة 19%، مقابل 13% في البحرين، و12% في الإمارات، و9% في قطر، و8% بسلطنة عُمان.



ولفت التقرير إلى أن السعودية تعد إحدى الدول الرائدة في تجربة شبكة الجيل الخامس بمنطقة الخليج، على الرغم من صعوبة نشر تقنية شبكة (5G) في الدولة الأكبر مساحة مثل السعودية، مبينا أن مستخدمي شبكة الجيل الخامس في ثلاث دول خليجية يقضون أكثر من خمس وقتهم في اتصال نشط بالشبكة.



وبشأن توافر شبكة (5G)، أكد التقرير أن السعودية جزء من المجموعة الرائدة التي تتوافر فيها الشبكة بنسبة 23.5%، معتبرا أن ذلك إنجاز مثير للإعجاب في مثل هذا السوق الكبير، مشيرا إلى أن الكويت جاءت في المقدمة من حيث توافر الشبكة بنسبة 39.4%، فالبحرين بنسبة 26.8% ثم قطر بنسبة 15.6%، تلتها عمان بنسبة 14.2%، وأخيرا الإمارات بنسبة 13.7%، مشيرا إلى أنه في ثلاثة أسواق خليجية يقضي مستخدمو (5G) أكثر من خمس وقتهم في اتصال نشط بالشبكة.



وقال التقرير، إن سرعات (5G) لا تزال مثيرة للإعجاب في جميع أنحاء دول الخليج، إذ إنه في خمسة أسواق، تجاوز متوسط سرعات التنزيل مستوى 200 ميجابايت في الثانية، ويستثنى من ذلك عمان بسرعة 188.6 ميجابايت ثانية، وكانت قطر في المقدمة بـ312 ميجابايت في الثانية، ثم الإمارات بـ 298.4 ميجابايت في الثانية، ثم الكويت ثالثا بـ 284.9 ميجابايت في الثانية، في حين جاءت السعودية في المركز الخامس بـ 227.4 ميجابايت في الثانية.



ووصف التقرير ذروة سرعات تنزيل (5G) بدول المنطقة بأنها «رائعة جدا»، حيث يشهد كل سوق سرعات قصوى تزيد على 500 ميجابايت في الثانية، وتتصدر البحرين المنطقة بذروة معدل تنزيل يبلغ 1163.4 ميجابايت في الثانية، وسجلت السعودية 600.3 ميجابايت في الثانية.



وفي المقابل، ظلت سرعات التحميل أقل، حيث استهدف المشغلون وموردو الشبكات سرعات التنزيل في التحسينات الأولية من تجربة (5G)، وكانت أعلى سرعة تحميل في قطر بـ 29.3 ميجابايت في الثانية، ثم الإمارات بـ 27.3 ميجابايت في الثانية، تلتها الكويت بسرعة 27.2 ميجابايت في الثانية، ثم السعودية بـ 24.6 ميجابايت في الثانية، فالبحرين بـ 23.2 ميجابايت في الثانية، وأخيرا عمان بـ 19.1 ميجابايت في الثانية.



وتطرق التقرير إلى الألعاب متعددة اللاعبين، وتشغيل المقاطع عبر الهاتف الجوال، والتواصل الصوتي عبر التطبيقات في الوقت الفعلي، مبينا أن أسواق دول مجلس التعاون الصغيرة جاءت في المقدمة، حيث حصلت الكويت على أعلى نقاط في تجربة الفيديو بواقع 75.9 نقطة، وحلت السعودية في الترتيب الرابع بـ 72.5 نقطة.



وبخصوص مقياس تجربة ألعاب (5G) متعددة اللاعبين، تراجعت الكويت إلى المرتبة الثانية، بعد البحرين التي تصدرت القائمة بـ 81.4 نقطة، في حين جاءت السعودية في المركز الأخير بـ 68.2 نقطة، كما اعتلت البحرين قائمة تجربة التطبيقات الصوتية بـ 83.2 نقطة، تلتها الكويت أيضا بفارق ضئيل قدره 0.1 نقطة، ثم السعودية ثالثا بـ81.3 نقطة، وجاءت الإمارات في المرتبة الأخيرة بـ 76 نقطة.



وأوضح التقرير أنه على الرغم من صعوبة نشر تقنية شبكة (5G) في الدول الأكبر مساحة، فإن السعودية ورغم مساحتها الكبيرة احتلت المرتبة الرابعة في تجربة فيديو 5G وسجلت 72.5 نقطة، وجاءت الكويت في المقدمة بـ 75.9 نقطة، ثم البحرين بـ 73 نقطة، تلتها عمان بـ 72.8 نقطة، وحلت الإمارات في الترتيب الخامس بـ 67.5 نقطة، وأخيرا قطر بـ 62.1 نقطة.



كما احتلت السعودية الترتيب الثالث عن جدارة في تجربة التطبيقات الصوتية بشبكة (5G) وسجلت 81.3 نقطة، في حين اعتلت البحرين الترتيب بـ 83.2 نقطة، تلتها الكويت بـ 83.1 نقطة، وحلت عمان وقطر بالمرتبتين الرابعة والخامسة، والإمارات بالمركز الأخير.



وصنف التقرير أربعة أسواق خليجية على أنها جيدة جدا في تجربة الفيديو باستخدام (5G)، بمعدل يتراوح بين 68 و78 نقطة وهي: الكويت، والبحرين، وعمان، والسعودية، ما يعني أن المستخدمين في هذه الدول قادرون على مشاهدة المقاطع بدقة 1080 بكسل أو دقة أفضل مع مدد تحميل مرضية، وقليل من التأخير، وجاءت الإمارات، وقطر في الفئة التالية، بتصنيف جيد يتراوح بين 58 و68 نقطة.



وتعد شركة أوبن سيجنال (Opensignal) واحدة من أبرز الشركات العالمية الكبيرة في تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في قطاع الاتصالات حول العالم، وتستمر جهودها في متابعة أحدث إصدارات تقنية الجيل الخامس 5G، وأحدث أعمال التحسينات والتطورات بها، لبحث وتحديد مدى تغير تجربة المستخدمين في شبكة 5G.