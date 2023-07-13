أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز بدر السيد هاشم الرفاعي في السحب الأسبوعي لحساب «الفوز» للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 دينار والذي أقيم يوم الاثنين الماضي تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.



وأعاد البنك الأهلي الكويتي إطلاق حساب «الفوز» للجوائز، وهو حساب الجوائز الأول من نوعه والذي يتيح لعملائه فرصة الفوز بجوائز ومكافآت كبرى. وتشمل المميزات الجديدة للحساب إعطاء العملاء فرصا أكبر للفوز بالإضافة الى زيادة عدد الجوائز، بحيث تمت إضافة الجائزة الشهرية بقيمة 20 ألف دينار، كما تمت إضافة الجائزة ربع السنوية بقيمة 100 ألف دينار، بينما ستستمر السحوبات الأسبوعية بقيمة 10 آلاف دينار، فضلا عن الاستمرار بتنظيم السحب السنوي على جائزة راتب شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات، كما قام البنك بزيادة عدد الفرص للعملاء من 100 دينار لكل فرصة إلى 10 دنانير.



ويشجع البنك الأهلي الكويتي الجميع على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم للحصول على فرص أكبر للفوز في السحب الأسبوعي القادم يوم الاثنين 17 يوليو 2023، إذ إنه كلما زادت المبالغ المودعة، كلما زادت فرص الفوز.