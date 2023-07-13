العبلاني: إستراتيجيتنا تستهدف جذب أفضل المواهب ودعم «رؤية 2035» بزيادة توظيف المواطنين

جهود البنك تم تتويجها بجوائز مرموقة في إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول الخليج

«الوطني» يُكرس دوره الرائد كأحد أكبر الداعمين للكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل

ملتزمون بمواصلة دورنا في المسؤولية الاجتماعية وتوفير فرص وظيفية للخريجين الكويتيين





واصل بنك الكويت الوطني خلال النصف الأول من العام 2023 الحفاظ على موقعه كأكبر الداعمين للكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل المناسبة للخريجين الكويتيين، كما حرص على مواصلة نهجه نحو استقطاب أفضل الكفاءات الكويتية الشابة والعمل على تعزيز دعائم الاستدامة وزيادة توطين الوظائف في القطاع المصرفي.



ويحرص بنك الكويت الوطني على الحفاظ على معدل توطين الوظائف وبما يتوافق مع متطلبات بنك الكويت المركزي من خلال تطوير المبادرات التي تركز على جذب المواهب المحلية ورعايتها. كما تدعم استراتيجية التكويت التزام البنك بتوسيع نطاق استقطاب المواهب الوطنية والحفاظ عليها بوتيرة مستدامة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: واصلنا خلال النصف الأول من العام العمل وبقوة على استقطاب أفضل المواهب والكفاءات، ونفخر بأننا أكبر مؤسسات القطاع الخاص الكويتي توظيفا للعمالة الوطنية بنسبة بلغت 75.7% بنهاية النصف الأول 2023 إضافة إلى مواصلة التمتع بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



وأضاف أن نسبة المواطنين الكويتيين من إجمالي التعيينات التي تمت خلال النصف الأول 2023 بلغت نحو 83.6% فيما ارتفعت نسبة الكويتيين بدرجة مدير من إجمالي عدد المديرين إلى 62.6% بنهاية النصف الأول 2023، كما يوظف البنك حديثي التخرج كوسيلة لتمكين الشباب ورعاية المواهب المحلية حيث قام الوطني بتوظيف 132 موظفا من حديثي التخرج في العام 2022.



وأكد العبلاني أن هذه الأرقام تعكس إيمانا راسخا وعميقا بدورنا التاريخي ومسؤوليتنا المجتمعية في توظيف واستقطاب الكفاءات الوطنية وتطوير مهارتهم من أجل إعداد قادة مؤهلين للمستقبل، فهذه هي رسالتنا وهذه قيمنا التي حافظنا عليها طوال السنوات الطويلة الماضية.



وأشار إلى ان استراتيجية فريق التوظيف التابع للموارد البشرية للمجموعة تسعى إلى جذب أفضل المواهب ودعم أهداف رؤية كويت جديدة 2035 والسعي لزيادة توظيف المواطنين الكويتيين في القطاع المصرفي ودعم الاقتصاد الوطني.



وقال العبلاني: يعتبر بنك الكويت الوطني من أفضل المؤسسات الجاذبة للموظفين وجهات التوظيف التي تعمل على أساس تكافؤ الفرص مع التأكيد على التنوع في مكان العمل وتدريب الموظفين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تولي مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج.



وفي سياق عملية استقطاب وتوظيف المواهب، يعمل بنك الكويت الوطني على ترسيخ شراكات قوية مع الجامعات المحلية والدولية، ويعزز فرص استقطاب الموظفين من خلال التطبيقات الحديثة، ويراعى حملات التوظيف المحلية. كما أسس علاقات استراتيجية مع عدد كبير من المؤسسات الأكاديمية لتزويد موظفيه بفرص التطوير المهني.



ومؤخرا فاز البنك بجائزة الريادة في مجال إحلال وتوطين الوظائف على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي كما فاز بجائزة أعلى جهة توظيف في المعرض الوظيفي الذي نظمته جامعة الشرق الأوسط الأمريكية AUM، حيث تمنح الجائزة لتحقيق أعلى معدل توظيف لخريجي جامعة AUM بين الجميع الشركات المشاركة إلى جانب تتويج مجلة «ميد» العالمية أكاديمية بنك الوطني جهود البنك بجائزة «أفضل مبادرة لبرنامج شبابي» وذلك للعام الثاني على التوالي، فيما فاز البنك بجائزة أفضل تنفيذ لمبادرات التنوع والشمول وحصد برنامج NBK Rise جائزة أفضل مبادرة للنساء في مجال الأعمال.



ويقوم الوطني سنويا برعاية العديد من معارض توظيف الشباب الكويتي لاطلاعهم على الفرص الوظيفية التي تناسبهم وترضي تطلعاتهم وطموحاتهم، وهو ما يؤكد حرصه المستمر على دعم الكوادر الوطنية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل، كما أنه لا يدخر جهدا في دعم كافة المعارض الوظيفية التي تدعم الشباب وتساعد الخريجين في الحصول على الوظيفة المناسبة.



وخارج إطار التوظيف، لا يتوقف البنك عن دعم شبابنا الكويتي عبر رعاية ودعم برنامج «تمكن» والذي فاز مؤخرا بجائزة أفضل مشروع في القطاع الخاص من قبل لجنة وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي، هذا إلى جانب برنامج «Bankee» الذي يهدف إلى زيادة الوعي والثقافة المالية لدى طلاب وطالبات المدارس الحكومية والخاصة.