تتميز أودي الكويت بالتزامها بتعزيز رضا العملاء وولائهم، وقد كشفت عن حملة استثنائية تربط بين قصص عملائها والتقدم الذي تحرزه العلامة التجارية. وتتجاوز حملة «قصص التقدم» طرق التسويق التقليدية من خلال تسليط الضوء على التجارب المتنوعة لمالكي سيارات أودي في الكويت، وتؤكد على التحول إلى السيارات الكهربائية، إضافة إلى العديد من الرسائل الأخرى.



وجمعت أودي الكويت القصص الفريدة لعملائها مع علامتها التجارية في سلسلة من مقاطع الفيديو الشيقة. وتظهر هذه الحملة الروابط العميقة التي شكلها المواطنون والمقيمون بسيارات أودي، ما يعكس شغفهم وولاءهم وسعيهم المستمر لتحقيق التميز. وتؤكد كل قصة العلاقات الدائمة التي عززتها أودي مع عملائها، وإرسائها للمعايير الجديدة المبتكرة في صناعة السيارات.



وتقدم الحملة العديد من عملاء أودي الذين يجسدون قيمها من خلال مشاركة قصصهم، التي تعكس التزام أودي بتعزيز رضا العملاء والابتكار وتحقيق التميز.



وأظهر عبدالله الخشان، أحد عشاق أودي سبورت، ولاءه الراسخ وتجربته المميزة من خلال مجموعة سيارات أودي التي يمتلكها، أما فيصل الشبا فيعكس تحوله من سيارة Q7 إلى e-tron Sportback التزام العلامة التجارية ذات الحلقات الأربع بالتنقل المستدام ومستقبل السيارات الكهربائية.



وأعرب مهندس الميكانيكا حمد الدلالي عن شغفه بالأداء الفائق والدقة الهندسية والتميز من خلال امتلاك مجموعة متنوعة من سيارات أودي سبورت والمشاركة في فعاليات سباق الخليج، أما محمد ميرزا، الذي بدأ عشقه لأودي منذ العام 1996 ويمتلك مجموعة متنوعة من سيارات أودي، فتجسد قصته شغف وولاء العملاء بالعلامة التجارية. وتمثل مريم البشر، أخصائية التغذية التي تقود سيارات أودي منذ العام 2012، قدرة أودي على تلبية أنماط الحياة المتنوعة من خلال سيارة أودي A6 سيدان.



إضافة إلى ذلك، كشفت ريم إبراهيم عن مزيج الأداء الفائق وتعدد الاستخدامات لسيارة Q5، ما سلط الضوء على ثقتها ورضاها عن الشركة وسياراتها.



وتؤكد حملة «قصص التقدم» تفاني أودي الكويت في التركيز على العملاء، حيث تسلط الضوء على فئات العملاء المتنوعة مع التأكيد على التحول إلى التنقل الكهربائي، ما يبرز ترسيخ أودي الكويت لمكانة العلامة التجارية الرائدة في السوق المحلية، ووضع معايير جديدة لخدمة العملاء، والتزام أودي بتعزيز العلاقات القوية مع عملائها.



وتعليقا على الحملة، قال إلمير أرناوتوفيتش، مدير التسويق والعلاقات العامة في أودي الشرق الأوسط: يسرنا تقديم حملة «قصص التقدم» التي تجمع بين التجارب الرائعة لعملائنا ورحلة تطور أودي، حيث تعرض الحملة تجارب فئات متنوعة من العملاء وتسلط الضوء على التحول إلى التنقل الكهربائي، ما يؤكد التزام الشركة برسم ملامح مستقبل التنقل. وتجسد هذه الروايات الملهمة العلاقات الراسخة التي تربط أودي بعملائها الكرام وتضع معايير جديدة لعلامتنا التجارية في الكويت.



وتواصل أودي الابتكار وتحقيق النمو في الكويت، وتعكس هذه الحملة التجارب الاستثنائية التي توفرها الشركة لعملائها. وتدعو أودي الكويت الجميع للانضمام إلى هذه الحملة وعيش تجربة التقدم التي تنتظرهم مع أودي.