في إطار حرصه على مكافأة عملائه، وتشجيعا لثقافة الادخار في المجتمع، يعلن بنك الخليج في السحب نصف السنوي لحساب مليونير الدانة اليوم الخميس، عن المليونير رقم 20، ضمن مسيرته المتواصلة في تتويج الفائزين، من خلال أقدم وأعرق حساب توفير في الكويت.



ويقام السحب في مجمع الأفنيوز، بحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة إرنست أند يونغ، ويتم بث الحفل مباشرة عبر قنوات التواصل المتنوعة للبنك، علما أن الفرصة الأخيرة للإيداع والتأهل للمشاركة في السحب نصف السنوي انتهت يوم 31 مارس الماضي.



ويعد حساب الدانة من أفضل حسابات الادخار في الكويت بسحوباته الدورية التي تحمل جوائز قيمة وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار لـ10 فائزين، إضافة إلى سحبين ربع سنويين جائزة كل منها 100 ألف دينار، وسحب نصف سنوي جائزته مليون دينار، فضلا عن السحب السنوي الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ مليوني دينار.



الجدير بالذكر أنه احتفالا بمرور 25 عاما على انطلاقته، قرر بنك الخليج مؤخرا زيادة قيمة الجائزة الكبيرة لحساب مليونير الدانة إلى مليوني دينار، لتصبح أكبر جائزة في الكويت وعلى مستوى العالم.