واصل بيت التمويل الكويتي «بيتك»، دعمه لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في معرض التصميم الهندسي بنسخته الـ 44، والذي أقيم في المركز الثقافي بمدينة صباح السالم الجامعية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وجرى الإعلان عن أسماء المشاريع الفائزة خلال حفل الختام الذي أقيم بحضور وزير التعليم د.حمد العدواني ممثلا عن سمو رئيس مجلس الوزراء، وكذلك بحضور وزير الأشغال العامة د.أماني بوقماز، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمشاركين في المعرض.



وأوضح نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، أن «بيتك» ساهم في دعم أكثر من 50 مشروعا خلال المعرض، وأكثر من 100 مشروع للطلبة الخريجين خلال العام الدراسي.



وأكد الرويح على هامش المشاركة في فعاليات معرض التصميم الهندسي، حرص «بيتك» على تشجيع كافة المبادرات العلمية للشباب الكويتي بشكل عام والطلبة بشكل خاص بما يسهم في خلق افكار يمكنها ان تثري الواقع الاقتصادي، مبينا ان تحقيق التنمية والازدهار والتكامل الاقتصادي لا يمكن ان يتم الا من خلال بيئة اجتماعية وعلمية خصبة يسهم «بيتك» في توفيرها من خلال الدعم اللازم لتنمية الطاقات العلمية الشبابية وإيجاد سبل ممهدة تفتح آفاقا واسعة للمضي قدما في التطوير والتنمية ومواصلة دعم الطلبة والشباب.



ولفت الى ان «بيتك» شارك على هامش المعرض بحفل الجوائز وذلك من خلال «جائزة الاستدامة البيئية» التي يفوز بها أفضل المشاريع المهتمة بالبيئة والاستدامة، مبينا أن الجائزة التي أطلقها «بيتك» للمرة الثانية على التوالي، تعتبر امتدادا لسلسلة من المبادرات التي تهتم بالاستدامة ضمن استراتيجية الاستدامة المتكاملة وضمن اطار حملة Keep it Green. وجرى تكريم الطلبة أصحاب المشاريع الفائزة بالمراكز الثلاثة الاولى.



واكد الرويح ان مشاركة «بيتك» ودعمه السنوي لمعرض التصميم الهندسي لطلبة الهندسة والبترول يعبر عن التزامه نحو المجتمع بكل شرائحه وتطلعاته ضمن إستراتيجية شاملة متكاملة للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، وضمن اطار التعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية والتعليمية.



وأعرب عن فخره بأن «بيتك» يعتبر الداعم الأكبر لمئات المشاريع وآلاف الطلاب، مؤكدا الاهتمام الكبير بشريحة الشباب والطلبة، وحرصه على تشجيع كل المبادرات والإبداعات العلمية للشباب الكويتي عموما، وطلبة الهندسة والبترول خصوصا، باعتبارها إحدى أهم الكليات التي تخرج طلبة مؤهلين للعمل في أهم قطاعات الاقتصاد في البلاد، وثقته في قدرات الشباب الكويتي وأهمية مشاريعهم التي تسهم في إيجاد حلول وأفكار مبتكرة تسهم في البناء والتطوير والتنمية بمفهومها الشامل.



يذكر ان «بيتك» شارك مؤخرا في اللقاء التنويري لطلبة كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت، حيث يرعى البنك 50 مشروع تخرج من مختلف التخصصات، ويبلغ عدد المشاريع التي يرعاها «بيتك» سنويا أكثر من 100 مشروع تشمل نحو 400 طالب وطالبة، وذلك ضمن شراكة ممتدة بين الجانبين على مدى اكثر من 10 أعوام.



من جانبهم، أعرب الطلبة أصحاب مشاريع التخرج عن تقديرهم لـ «بيتك»، مثمنين رعايته لمشاريعهم ومشيدين بجهوده ودعمه المتواصل للطلبة والمبادرات العلمية والأنشطة المختلفة. وبدورهم ثمن المسؤولون في كلية الهندسة والبترول، دعم «بيتك» للمعرض وحرصه على مساندة أنشطة الكلية وتقديم الدعم المتواصل للطلبة والشباب.