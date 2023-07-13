الدخيل: الصفقة ضمن خطة «رساميل» بتطبيق إعادة الهيكلة الجديدة



أعلنت شركة رساميل للاستثمار أنها تخارجت بنجاح من 4 وحدات تابعة لها في برج الإمارات المالي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مقابل 23.4 مليون درهم إماراتي.



وأشارت «رساميل» إلى أن بيع هذا العقار كان من ضمن تنفيذ إستراتيجيتها لإعادة هيكلة أصولها، مبينة أن العقار مرهون لصالح بنك أبوظبي الأول كجزء من قرض إسلامي، لافتة إلى أن الصفقة ستتيح لها إعادة تدوير أصولها وهيكلة رأسمالها بما يتماشى مع خطة عملها.



وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة دخيل الدخيل، إن صفقة بيع 4 وحدات للشركة في الإمارات العربية المتحدة، تعكس الثقة الكبيرة التي تتمتع بها «رساميل» بين أوساط المستثمرين، وتشكل إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة النجاحات التي نجحت الشركة بتسجيلها في الفترة الأخيرة.



ولفت الدخيل إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق ربح بنحو 2.3 مليون درهم إماراتي مقارنة بالقيمة المسجلة في دفاترها، وأضاف أن «رساميل» تواكب التغيرات والتطورات الاقتصادية على مستوى المنطقة والعالم، وتضع الخطط الحصيفة التي تضمن لها تحقيق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة لديها، مبينا أن هذا التخارج لن يكون الأخير من محافظ الشركة العقارية، مؤكدا أنها لن تتوانى في اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تصب في صالحها وتنعكس إيجابا على عملياتها وتسهم في تعزيز الأرباح التي تحققها على جميع المستويات، فضلا عن تطوير إستراتيجيتها التي تسهم في تعزيز موقعها وريادتها بين شركات الاستثمار في المنطقة.