ارتفعت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، بعد أن تراجع الدولار وعائدات السندات وسط ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية للحصول على صورة أوضح لمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1935.19 دولارا للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة، كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1940.50 دولارا.



وهبط مؤشر الدولار 0.3% إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات إلى أقل مستوى في أسبوع تقريبا.



وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز، أن يكون معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو قد انخفض على أساس سنوي إلى 5% من 5.3%، لكن مع ذلك فسيبقى أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الاتحادي عند 2%.



وقال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين الماضي إن البنك المركزي على وشك إنهاء سياسة التشديد النقدي، ومع ذلك فلايزال هناك ما يلزم القيام به لخفض التضخم.



وترى الأسواق أن هناك فرصة بنسبة 92% لرفع الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 25 و26 يوليو، وفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة «سي.إم.إي».



وتزيد الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.14 دولارا للأونصة والبلاتين 0.4% إلى 928.05 دولارا، بينما هبط البلاديوم 0.1% إلى 1250.29 دولارا.