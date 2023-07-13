أدى انفجار وحدث أمني على الحدود مع اسرائيل الى سقوط جرحى وسط تدخل الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة «اليونيفيل». وأفادت وسائل اعلام لبنانية بأن «طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت عناصر من حزب الله اثناء قيامهم بوضع برج مراقبة في خراج بلدة يارين الجنوبية، ما ادى الى سقوط 3 جرحى، وقد اسقط حزب الله المسيرة، فيما استنفر الجيش اللبناني واليونيفيل على الحدود لضبط الوضع».



هذا، وقالت مصادر بحسب «رويترز» إن أعضاء من حزب الله أصيبوا في «هجوم» على حدود لبنان الجنوبية مع إسرائيل. وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان) أن مجموعة من حزب الله أشعلوا النار على الحدود وفجروا ألغاما أرضية، مضيفة أن القوات الإسرائيلية أطلقت طلقات تحذيرية خلال الواقعة.