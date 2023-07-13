مفرح الشمري



تحتل الاعمال الدرامية التراثية مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين سواء كانت اعمالا محلية او خليجية او عربية؛ لأنها تحمل بين طياتها العراقة والأصالة وتحفز الانفس على بذل المستحيل للمحافظة على التراث الذي ورثه الابناء من آبائهم وأجدادهم، بالإضافة الى ان الاعمال التراثية على الرغم من التكنولوجيا التي نعيشها الا انها تجعلك تشتاق «للأيام الأول» وسوالفها التي لا تمل، لأنها «سوالف» تربى عليها آباؤنا وأجدادنا خير تربية.



من الاعمال الدرامية التراثية التي تصور حاليا مسلسل «هود الليل» من تأليف مشعل الرقعي واخراج حسين ابل، ويجسد شخصياته نخبة من نجوم الكويت والخليج منهم محمد جابر وعبدالرحمن العقل وسمير القلاف ومحمد الشطي وإسماعيل الراشد وعبدالله الفريح وزهرة عرفات وسلمى سالم وغادة الزدجالي وآخرون.



المسلسل‬ يعتبر من الاعمال التراثية التي تحاكي التفكك الاسري بين الابناء وطغيان المادة على الاخلاقيات والمبادئ واضطهاد المرأة آنذاك وهو من انتاج أحمد عبدالله ومبارك المهلهل.



أحداث المسلسل تدور في 30 حلقة، في كل حلقة سيكون هناك حدث يضحك وحدث يبكي، بالإضافة إلى الصراعات الاسرية التي تحدث بين الابناء والأقارب، سينقلها المخرج حسين ابل بكل دقة حتى يعيش المشاهد الاحداث لحظة بلحظة بعيدا عن المط والتطويل الذي نشاهده في بعض الاعمال التي تعرض حاليا.



المنتج أحمد عبدالله صرح بأن العمل ستكون له بصمة اجتماعية خاصة من حيث القصة وكذلك لوجود الفنانين امثال عبدالرحمن العقل وزهرة عرفات ومحمد جابر وسمير القلاف وعبدالله الفريح وإسماعيل الراشد وعدد كبير من الفنانين الشباب الذين بذلوا جهودا كبيرة في إبراز ادوارهم في هذا العمل المتوقع عرضه قبل رمضان.



بينما صرح المنتج مبارك المهلهل قائلا: العمل تراثي ويحاكي الحقبة السابقة من احداث وقصص التي عاشها السابقون من مشقة وتعب وشقاء ولا يخلو من أحداث اجتماعية وكذلك ركزت وحرصت على ان أضع لمساتي الفنية من خلال الاكسسوارات والديكور حتى يسهم في نجاح هذا العمل الذي يعتبر اولى تجاربي في الانتاج مع الصديق أحمد عبدالله، ونتمنى التوفيق والنجاح وكل الشكر للطاقم الفني الذي عمل معنا.