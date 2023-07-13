درويش والعونان فرسا الرهان وأميرة والفرج ثنائي رائع

الحشاش لم يقع في الفخ والمهدي عمل بنصيحة داود



ياسر العيلة



مسرحية «غرفة 13» من المسرحيات التي حققت نجاحا رائعا وحظيت بإقبال جماهيري كبير من خلال عرضها في موسم عيد الأضحى الماضي على مسرح نادي خيطان. المسرحية من تأليف فاطمة العامر وإخراج يوسف الحشاش وبطولة النجوم عبدالناصر درويش وأحمد العونان وسلطان الفرج وأميرة محمد وحسين المهدي ومنال الجارالله وأريج العطار، والفنان السعودي وحيد عبدالله.



تدور أحداثها في إطار من الرعب الكوميدي حول زوجين يذهبان لأحد الفنادق لقضاء شهر العسل ويقيمان في غرفة رقم 13 والتي توفي بداخلها رجل مسن وتسكن روحه هذه الغرفة وتحدث جريمة قتل في الفندق وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي.



أهم ما في المسرحية هو سيطرة المخرج يوسف الحشاش على الممثلين ولم يسقط في فخ التسطيح او السرد الممل او الافيهات الهابطة، والممثلون اجادوا بشكل كبير وأمتعوا الحضور بجرعة من المتعة والكوميديا وتفوق الممثلون على انفسهم بشكل كبير وكانت النجمة البحرينية اميرة محمد مفاجأة العمل في أول تجربة مسرحية لها في الكويت وشكلت مع سلطان الفرج ثنائيا جميلا، كما أجاد حسين المهدي ويوسف الحشاش بشكل كبير واستحقا عليه اعجاب الجمهور وبالنسبة لعبدالناصر درويش وأحمد العونان فهما فرسا الرهان في اي عمل فني، حضور وكاريزما وخفة دم، وكانا بالفعل فاكهة العمل.



«الأنباء» حرصت على مشاهدة العمل والتقينا بنجومه ومخرجه من خلال السطور التالية:



في البداية تحدث أحد نجوم المسرحية الفنان سلطان الفرج قائلا: الحمد لله على نجاح المسرحية وسعيد بهذا الإقبال الكبير من الجمهور والعمل من انتاج عبدالله العراك وسلطان الفرج ومالك صباح ويضم نخبة من النجوم مثل عبدالناصر درويش واحمد العونان وأميرة محمد وحسين المهدي ومنال الجارالله واريج العطار بالاضافة الى الفنان السعودي وحيد العبدالله، ومن اخراج وبطولة يوسف الحشاش. والمسرحية كوميدية جميلة بها أجواء من الرعب الكوميدي وعن سر التناغم الذي يجمع بين نجوم العمل الذين شاهدناهم في أكثر من عمل فني من قبل، قال: الحمد لله تربطنا علاقة حب جميلة وكل عام نقدم بنفس المجموعة مسلسلا في رمضان ومسرحية في العيد وكشف بأن المسرحية تم عرضها في موسم الرياض خلال أيام عيد الفطر الماضي ولدينا جولة في السعودية في مدن حفر الباطن والقصيم والدمام وهناك جولات خليجية في دبي وقطر وسلطنة عمان.



النجم أحمد العونان: عن سر العلاقة الحلوة التي تجمعه في الكواليس مع نجوم المسرحية قال: هذه محبة من الله وهم إخواني والواحد لا يشتغل الا مع الناس اللي يحبونه ويرتاح لهم وأشار الى انه عمل مع فريق المسرحية منذ سنوات طويلة بداية من النجم عبدالناصر درويش والنجم سلطان الفرج والمخرج عبدالله العراك والمنتج مالك صباح، قدمنا الكثير من الاعمال التلفزيونية والمسرحية، وعن سر نجاح مسرحية «غرفة 13» قال: أسماء النجوم المشاركين والخلطة التي تم تقديم المسرحية من خلالها عن طريق المخرج يوسف الحشاش، كل هذه العوامل ساعدت في نجاح المسرحية.



الفنانة أميرة محمد قالت: هذه أول تجربة مسرحية لي بالكويت ولي تجارب فنية سابقة مع نجوم المسرحية عبدالناصر درويش وسلطان الفرج وأحمد العونان وسعيدة بأنني أشارك في الموسم المسرحي في الكويت مع هؤلاء النجوم لما لهم من باع طويل في عالم الكوميديا.



الفنان حسين المهدي قال: أنا سعيد بمشاركتي في هذا العمل مع هؤلاء النجوم بداية من المخرج الرائع يوسف الحشاش الذي افتخر بأننا كنا دفعة واحدة بالمعهد العالي للفنون المسرحية وكشف المهدي عن أن أهم ما يميز هذه المسرحية ان كواليسها كلها حب بين الجميع وهذا انعكس بشكل ايجابي على الجمهور، وأضاف انا تعلمت شيئا مهما جدا من النجم الكبير داود حسين، فاذا كانت الكواليس والروح حلوة بين الفنانين فهذا يعني ان الفن الذي سيتم تقديمه سيكون ممتعا وجميلا، وأشار الى اننا جميعا نتعامل وكأن كل واحد منا هو منتج المسرحية وعن تميزه في اللون الكوميدي وسط كوكبة من نجوم الكوميديا قال: نجوم العمل لم يقصروا معي بداية من النجم الكبير عبدالناصر درويش الذي كانت أمنية حياتي أن أمثل أمامه وأنا أحبه وأستمتع بالتمثيل أمامه وكل نجوم العمل لا يبخلون علي بشيء أثناء العرض.



المخرج يوسف الحشاش وأحد نجوم العمل قال: كل الفنانين الذين تعاملت معهم في هذه المسرحية سواء الفنانون الكبار او الشباب كانوا متعاونين جدا وقدموا أفضل ما لديهم وحاولنا ان نقدم بقدر المستطاع عملا يحترم عقل الجمهور من خلال جرعة من الكوميديا الحلوة، خاصة ان العمل يضم نخبة من النجوم لهم باع طويل في مجال الكوميديا ولهم جمهورهم الكبير.