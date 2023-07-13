هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة.. وهي مقدمة للقارئ بشكل مختصر لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة.





Cobweb

يقرر فتى الاستماع إلى الأصوات المروعة داخل رأسه، ويسخرها من أجل الانتقام من والديه العنيفين. العمل من إخراج صامويل بودين، بطولة ليزي كابلان، أنتوني ستار، كليوباترا كولمان، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 20 الجاري.

Oppenheimer

تدور أحداث العمل في إطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الأميركي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، وكيف غير الأمر من كل شيء في العالم. الفيلم من إخراج وتأليف كريستوفر نولان، بطولة كيليان مورفي، روبرت داوني جونيور، مات ديمون، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 20 الجاري.





Farang

يخرج سام من السجن بحثا عن بداية جديدة بعيدا عن الماضي، فيبدأ حياته الجديدة رفقة عائلته بتايلند، ولكن سرعان ما يجبره زعيمه السابق على العودة لحياة الإجرام والانتقام. الفيلم من إخراج خافيير جنز، بطولة نسيم ليث، أوليفييه غورميه، كينيث وين، ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» في 20 الجاري.