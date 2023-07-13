عبدالعزيز جاسم



خسر الكويت مباراته الودية الثانية أمام سباهان الإيراني 1-0 في معسكره المقام حاليا في مدينة إزميت التركية استعدادا لخوض بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي ستقام منافساتها خلال الفترة من ٢٧ الجاري حتى 17 أغسطس المقبل، حيث يتواجد الأبيض بالمجموعة الرابعة إلى جانب أندية شباب بلوزداد الجزائري والوحدة الإماراتي والرجاء المغربي.



وسبق للأبيض ان تعادل في أولى مبارياته الودية مع أبها السعودي ويتبقى له ودية ثالثة وأخيرة مع القادسية السعودي 17 الجاري على أن يعود بعدها بيوم إلى الكويت ثم يغادر إلى السعودية 20 منه.



وحرص مدرب الكويت الصربي بوريس بونياك على إشراك معظم اللاعبين طوال شوطي المباراة بمن فيهم رضا هاني وعبدالرحمن كميل المنضمان حديثا للمعسكر بعد انتهاء مشاركتهما مع الازرق في بطولة اتحاد جنوب آسيا، فيما فضل إراحة محمد دحام وأحمد الظفيري لشعورهما بالإرهاق.



من جهته، تعاقد القادسية مع مدافع الساحل عبدالرحمن الديحاني بشكل رسمي لمدة 5 مواسم، حيث ارتبط اسمه أولا بالتوقيع بعقد مبدئي مع الغريم التقليدي العربي، لكن الصفقة لم تشهد النجاح لينتقل للأصفر، ويعتبر الديحاني من المواهب المميزة في مركزه. إلى ذلك، قام مدرب الفريق الأول لكرة القدم في كاظمة البرازيلي سيرجيو فارياس بالتوقيع على توقيع عقده رسميا لقيادة البرتقالي في الموسم الجديد والذي شهد أيضا توقيع عقد مساعده مدرب اللياقة فيليب بيزو بحضور رئيس النادي أسعد البنوان.



وتتواصل تدريبات كاظمة على الملعب الفرعي لحين موعد المغادرة إلى معسكر تركيا 29 الجاري والذي ستتخلله 4 مباريات ودية على أن يخوض قبلها البرتقالي اكثر من مباراة ودية في الكويت خلال الأيام المقبلة.