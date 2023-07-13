هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تدريباته اليومية بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب، على ملعب نادي الساحل، وسط حضور كبير لأغلب لاعبي الفريق، باستثناء غيابات محدودة بداعي السفر والإصابة الطفيفة، كما يتوقع انضمام المحترفين البرازيليين لويز فرنانديز، وفيتور دا سيلفا فييرا إلى «الأشاوس» خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك قبل المغادرة إلى المعسكر التدريبي في العاصمة المصرية القاهرة، مطلع أغسطس المقبل، ويستمر أسبوعين.



وفي سياق متصل، سيلعب الفحيحيل مباراتين وديتين قبل مغادرته إلى القاهرة، حيث سيلتقي في الأولى مع الساحل 20 يوليو الجاري، وتتبعه بمباراة ثانية مع القادسية، بحيث يتعرف فراس الخطيب على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية بصورة أكبر.



من جانبه، أشاد مدير الفريق نجم العنزي بالبداية الجيدة للفريق.



وقال لـ «الأنباء»: ان الحضور الكبير للاعبين في بداية التحضير للموسم الجديد محل تقدير لدى الجهازين الفني والإداري، ويعد بالكثير.



واشار العنزي إلى أن تأخر وصول المحترفين البرازيليين يخضع لاعتبارات عدة، أبرزها اجراءات سمة الدخول.